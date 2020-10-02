如此中秋如此慶 - 林夕

中秋吃團圓飯何以變習俗？獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，說的是重陽，可惜蘇軾的「但願人長久，千里共嬋娟」太出名，八月十五會想家人一五一十一起的慾望，有如跟「佳節倍思親」唱和。

向來討厭節日，遠古時代在《黑紙》第一期就說過，最討厭節日。節日沒人約定也會俗成，行禮如儀的儀式，好煩，好悶，既然悶，當然選擇一個人，一個人才不會悶， 真的好過嗎？真的挺好──如果不是今年，我的媽啊，這句話，此刻不是驚訝，反而像在罵自己。團不團圓也罷，只是媽啊，中秋要一起吃頓飯，頓成永遠，永遠沒機會覺得欣喜或討厭。「如果一呼氣一吸氣代表相愛，或者淹死我會更發現你存在。」這是哪個賤人寫的歌詞，有必要寫到如此絕？討厭？在思念之前已來不及討厭。想起被迫聲明斷六親，在異鄉為異客那位，嗯，羅冠聰也不能過節團圓，難怪要討厭過節。或者這心態，跟依附專權者一樣，只因恐共，才會選擇投共；疲於過節，只因害怕有朝一日無節可過。

還好，我就是我，是顏色不一樣的煙火，眼看國慶無煙花，只當在獅子山巔的人群如螢火蟲在煙霧迷漫中發放煙與火，今夜，香港從未如此熟悉可愛過。記得去年今日，跟林家謙在我家一起吃飯聊天，我帶點抱歉先交代，要把平板電腦放飯桌旁，因為適逢國慶，必然又有事，如果我反應過激，請別驚訝。因為如此又一年，千里之外摯友囑咐，要跟朋友吃頓好的，我有吃得好，但依然選擇一個人過，因為「過節必然有過節」已成香港新常態，我寧願享受林家謙的《一人之境》，一個人，一直看一直看，不會有人打擾或影響我看着香港中秋加國慶實況。

唉，甚麼也不必預感，睜開兩眼，看所謂命運光臨，然後黑雨之後，讓天空又再湧起密雲，然後街頭又再舉起藍旗紅旗。

眼前無路不回頭，厲害了我的香港人。而他媽的香港的所謂母親，他媽只是他人的媽，英殖政府栽培出來的舔共大媽，才懶得管每逢佳節倍思在深圳黑牢的親人，而我加倍感同身受，逝者已矣，但是生死未明的人，都是我們真香港人。 釋懷？不捨得釋懷的恐怕是港警，視市民如仇人。

在那一期的《黑紙》我也說過：「沒有人仇恨愛，總有人愛仇恨」。不，總有港警愛仇恨，卻仇恨真愛港人士，如此中秋如此慶。可嘆去年如今日，可幸另一個至親，我沒遠離過，這個節堅持獨個跟香港一起過。