香港最後的荒野 - 區家麟

有關香港地質公園，有一個人盡皆知的小秘密。萬宜水庫東壩的六角柱石景點，其實只是小菜一碟，崖壁氣勢平平、人工斧鑿痕迹重、又非臨海，沒有澎湃大浪；那處聞名，只因交通最方便，有車路直達，方便親子同樂，夠安全而已。

真正的世界級景致，在不遠處的花山海岸、甕缸群島與果洲群島一帶，那方岩岸，長年抵受颶風與季風鼓起的巨浪，六角柱巖壁高聳險要，狂濤拍擊，雕鑿成曲折海岸線與幽深海蝕洞。

甕缸群島一帶的奇巖海洞，其實不算什麼隱世秘境，香港山海系前輩如祁麟峰與梁榮亨等，早已著書立說圖文並茂，「東海四大名洞」早已是外海標記，只因為風高浪急，常人難以登島。往日遊人多於風平浪靜日子，僱小艇穿拱，再上岸近距離觀賞宏偉柱石；今天綑邊一族不滿足坐船遠觀，穿上保護裝備，見洞探洞，遇石攀石，遇上險壁爬不過，則跳海泳渡保平安。

是年盛夏，有反常兩個月大晴天，終於有機會綑遊吊鐘洲的吊鐘拱門，連同火石洲的欖挽角洞、橫洲的橫洲角洞與沙塘口山的沙塘口洞，總算踏遍「四大名洞」。

這些巨大的海蝕拱，都是浪濤轟擊最激烈之處，侵蝕出詭奇地貌，如吊鐘拱門，附近的岬角海溝，水道與海洞曲折幽隱，一彎靜水不遠，已是巨浪澎湃；又如橫洲角洞，附近是馳名的「海上宮殿」，高聳六角柱石崖壁上倒懸，猶如宮殿吊燈；蠟燭洞是一狹窄海洞，洞內浪花飛濺，遠望另一邊洞口，如燭光明滅。潮起潮落，浪高浪低，海洞千姿百態，幽藍水波與碧綠光影搖曳，或水簾擋路、或洞中有洞、海浪洗刷，岩壁石紋流麗；探頭水中，遇上清澈玻璃水，透視巖隙中的生命，又是另一個世界。

喧鬧都會不遠，就有如此美景；這地沒有開發、亦不能開發，自有前因。受制於地勢海流，西貢東海一帶的奇巖，只能於盛夏吹西南風，海浪稍平靜時，才有機會一探。其餘日子巨浪滔天，又沒有像樣的碼頭、沒有路，而且石柱陣險要、破碎，若要開路招呼遊人，交通、救援、安全、保育等問題難以解決。

一直以為是這個原因。

最近偶然見到珠江管轄的萬山群島如桂山島一帶，同樣孤懸大海，飽受急風巨浪，原來很多小島已逐步開發，有小鎮村落、有採石場、有新填海地；最近更在商議南方島嶼開發大計。天地為我所用，沒有什麼地方不能發展，一切都是有待宰割的「資源」。

一片髒亂的世界，能保留小片淨土，我們要感謝前人的眼界，我真係好鍾意香港。