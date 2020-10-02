「我不看蘋果」 - 蔣芸

幾十年不見的早已退休的資深且曾位居高位的傳媒界女強人孫郁標，戴上口罩後我居然認不出她來；此日也，再相見之初彼此談笑甚歡，我還想起一件往事來，她曾在旅途機上寫信給我，盛讚當時我所主編的雜誌，一封信在當時的確令我喜不自勝。一個大忙人肯寫信給你已是難，肯讚一讚鼓勵鼓勵一下更是不容易。

有點可惜的是接下來她突然問：你現在還寫稿嗎？我點了一下頭，她再問：在那裏寫？身旁有人飛快代答：在蘋果。她突然變臉，斬釘截鐵的說：我是不看蘋果的！

哎呀呀，不管你是藍粉、黑粉、紅粉、黃粉，人家正藍旗的梁振英不也一直在看蘋果嗎，不僅看，還有二數； 一是數廣告，二是數落；對某幾位專欄作者的文章有所回應並公開數落。不容否認，如此身份的讀者能做到毫不含糊的兩點實屬難能可貴，而身為女強人、傳媒人；聽說傳媒人退休也還是傳媒人，怎麼可以死扭一邊頸， 鴕鳥心態的不喜歡就不看？別人可以，你就是不可以，何況你如今所安身立命人稱富貴長者屋雋悅中住着的鄰居老友中不少人仍在從事文字工作，也還在蘋果寫着稿呢。

而今天，本不在兩個主人被邀之列，特別把你請來的小老弟鄧達智的文章不也在蘋果出現而且擁躉眾多嗎？

「我不看蘋果！」一句話，本來不算有什麼殺傷力，只暴露出一點：有些人不能老，一老就變得更偏頗更狹窄，一老就忘了自己曾幹過的新聞工作是如何的哺育了你。當時有點遲鈍，欠了她一句回話：你可以不看我，但你如何能不看蘋果？