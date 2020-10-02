偉大的決定 - 李純恩

古典音樂發燒友這天看了報紙上的中國新聞來報信，說現在內地的音樂教學，連貝多芬的第九交響樂《歡樂頌》也不給教了，理由是《歡樂頌》是宗教音樂，不適宜向中國年輕學生教授。

我聽了就說好極了，這決定太偉大了。古典音樂發燒友忙問好在哪裏？我見他還不明白，便深入淺出教育一下：首先，中國共產黨人都說自己是無神論者，除了黨，誰都不相信，那就不能跟宗教扯上關係，所以，跟宗教沾邊的東西都不是好東西，不許推廣，更遑論用宗教音樂這種精神鴉片來荼毒中國大好青年。因此，禁貝多芬是第一步，以後什麼巴哈、莫札特之流，所有跟宗教糾纏不清的音樂，一律禁止，西方古典音樂，只有柴可夫斯基的《一八一二序曲》勉強可教，因為那是歌頌打敗拿破崙的，是反帝國主義侵略的，但反抗拿破崙是為了保俄國沙皇的江山，所以即使教授，也要批判地教授。

回說貝多芬的《歡樂頌》，以目前中國外交四面楚歌積極備戰的形勢，歌頌歡樂就是麻痺大意，就是輕敵，多麼危險！明天美國人打過來怎麼辦？還有就是這首樂曲太容易被人利用。比如一九八九年柏林圍牆倒塌，共產陣營遭受嚴重挫折之際，反動指揮家伯恩斯坦就趁着聖誕節，在柏林開了一場慶祝音樂會，還別有用心將《歡樂頌》改為《自由頌》，唱得振奮人心，後來就把東歐的共產陣營全徹底震散了。這種東西，一會「歡樂」一會「自由」，最是渙散人心，最是毒辣，這樣的大毒草，今天不鏟，更待何時？貝多芬這樣的德國人真的信不過，德國人裏我們只信馬克思。

經過這一番深刻教育，估計這位古典音樂發燒友幡然而悟，以後只聽國產的《紅旗頌》了。