中秋不快樂 - 高慧然

執筆日，正是加拿大時間的中秋節，照例有人送來「中秋節快樂」的電子賀卡或短片。老實說，我第一個反應是：有甚麼快樂？

受武漢肺炎影響，全球各國仍然封關，多多少少人不能和親人相見，連最簡單的心願，跟家人吃餐飯、切個月餅都無法達成。毫無快樂可言。

至於香港，從去年4月反送中開始，香港進入最黑暗時期，無數抗爭者被消失、被濫捕濫告，身心受創，有的失去自由，有的失去健康，有的踏上逃亡路，有的在逃亡路上被捕而送中……無數家庭從此以後永遠不可能人月兩圓。有何快樂可言？

中秋日，警員全日在銅鑼灣戒備，傍晚在百德新街一帶圍捕外出消遣的民眾。有兩母女跟朋友一起，去誠品書店購書及吃中秋晚餐，手上尚拎着裝有書籍的購物袋，卻跟其他路人一起，被警方拉起封鎖線後截查，百幾個人，只是如常行街，沒有示威，沒有抗議，沒有喊口號，無端被查身份證、影大頭相片，被滋擾一輪後，一部分人被放行，一部分人被捕捉。上述三人行中，只有母親被放行，女兒及朋友均被警方帶走。中秋晚，母親不知女兒被帶去甚麼地方，心焦如焚，能快樂嗎？

香港並無戒嚴，民眾外出觸犯了哪一條法律？警察濫捕至此，難怪有人說，此刻香港比日治時期更暗無天日。

極權統治下，哪有節日？哪有快樂？