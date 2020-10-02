川普也中招 - 陶傑

川普夫婦終於驗證感染武肺病毒，全球震動。

美國之敵國網絡歡騰慶祝，視之為自九一一以來最大喜訊。美國網絡有大批網民嘲諷川普中招。

此兩者本質有別。美國憲法有言論自由，民眾可以抨擊嘲笑總統。川普只是感染了武肺，尚無病徵，畢竟未死，許多人覺得如此巨人，也不敵一種他所聲稱的中國病毒，覺得很好笑。有人即刻說：「最後，川普終於帶一點正面了。」（Finally，there is something positive about Trump），將Positive這個字，一語雙關，即時推出，可謂幽默創意第一名。

但這次美國有極左仇恨勢力，內外配合掀起幸災樂禍之詛咒，卻也不是壞事， 正好引蛇出洞，令有關方面了解美國的社會被左毒滲透腐蝕到何等程度。

唯在美國以外的許多農業社會人口之跟着幸災樂禍，則本質有別。在文化異類的國家如北韓，偉大領袖的健康是所謂國家機密，只配「萬壽無疆」、「永遠健康」，若有半條不敬，即刻抓捕。

川普若真有個三長兩短，人家制度明確：副總統即刻接位，第三權力人物為眾議院議長，第四為參議院議長，第五則輪到國務卿，亦即蓬貝奧，不會爆發太子奪嫡，若大阿哥即神秘中毒死亡、引起宮廷二阿哥決戰四貝勒之好戲，而百姓（叫做老百姓，離「公民」之西方層次尚遠）在農村田野，懵然不知，也不關心，照樣耕田。

擁有民主制度並非萬能，但活在這個人人想混進去領綠咭、自己去不了子女財產最好也能歸化的國家，人權和尊嚴，終究比美國外一眾太監伸長耳朵，聽房呻吟那些「文化」高級。

川普中招，令這場戲高潮迭起，仇恨川普的人，詛咒川普死亡。若川普死了，即是報應。若川普可治癒出院，繼續奮戰，則就是自導自演的「苦肉計」，連白宮的總統醫生也被用錢收買。觀乎你認識的四周的人，大部份展現的智商，未來半月，走勢大體如此。

反而七年前逝世的一名美國女預言家布朗，生前有專著「末日」（End Of Days），預測二○二○年美國總統和政府行政機構會衰落，直接民選的國會權力上升，有點像羅馬凱撒大帝被刺之後的元老院。印度十四歲神童更曾預言：九月底美國會發生事變，直接影響十二月底一場世界大戰。

川普宣佈感染，在十月一日。