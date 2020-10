川普也中招 - 陶傑

川普夫婦終於驗證感染武肺病毒,全球震動。

美國之敵國網絡歡騰慶祝,視之為自九一一以來最大喜訊。美國網絡有大批網民嘲諷川普中招。

此兩者本質有別。美國憲法有言論自由,民眾可以抨擊嘲笑總統。川普只是感染了武肺,尚無病徵,畢竟未死,許多人覺得如此巨人,也不敵一種他所聲稱的中國病毒,覺得很好笑。有人即刻說:「最後,川普終於帶一點正面了。」(Finally,there is something positive about Trump),將Positive這個字,一語雙關,即時推出,可謂幽默創意第一名。

但這次美國有極左仇恨勢力,內外配合掀起幸災樂禍之詛咒,卻也不是壞事, 正好引蛇出洞,令有關方面了解美國的社會被左毒滲透腐蝕到何等程度。

唯在美國以外的許多農業社會人口之跟着幸災樂禍,則本質有別。在文化異類的國家如北韓,偉大領袖的健康是所謂國家機密,只配「萬壽無疆」、「永遠健康」,若有半條不敬,即刻抓捕。

川普若真有個三長兩短,人家制度明確:副總統即刻接位,第三權力人物為眾議院議長,第四為參議院議長,第五則輪到國務卿,亦即蓬貝奧,不會爆發太子奪嫡,若大阿哥即神秘中毒死亡、引起宮廷二阿哥決戰四貝勒之好戲,而百姓(叫做老百姓,離「公民」之西方層次尚遠)在農村田野,懵然不知,也不關心,照樣耕田。

擁有民主制度並非萬能,但活在這個人人想混進去領綠咭、自己去不了子女財產最好也能歸化的國家,人權和尊嚴,終究比美國外一眾太監伸長耳朵,聽房呻吟那些「文化」高級。

川普中招,令這場戲高潮迭起,仇恨川普的人,詛咒川普死亡。若川普死了,即是報應。若川普可治癒出院,繼續奮戰,則就是自導自演的「苦肉計」,連白宮的總統醫生也被用錢收買。觀乎你認識的四周的人,大部份展現的智商,未來半月,走勢大體如此。

反而七年前逝世的一名美國女預言家布朗,生前有專著「末日」(End Of Days),預測二○二○年美國總統和政府行政機構會衰落,直接民選的國會權力上升,有點像羅馬凱撒大帝被刺之後的元老院。印度十四歲神童更曾預言:九月底美國會發生事變,直接影響十二月底一場世界大戰。

川普宣佈感染,在十月一日。