陳同佳錄音可信嗎？ - 馮睎乾

受政府保護近一年的「自由人」陳同佳，昨天終於開腔，錄音交代投案意向，內容出奇簡短：「潘爸爸潘媽媽你哋好，我係陳同佳。我再次就曉穎嘅事情向你哋道歉。我返台灣嘅想法一直都冇改變過，我會請我嘅律師安排返台灣自首嘅事情，請你哋放心。」是否照稿唸，你可自行判斷，以下是我一點感想。

首先，陳同佳語調平淡冷靜，態度像他殺人埋屍後回港，若無其事提取潘曉穎戶口的錢一樣，恕我聽不出誠意。第二，整段錄音了無新意，那句「想法一直冇變」，對我這類拖延症患者來說，簡直耳熟能詳——廿年前我已計劃寫一部驚天地泣鬼神的小說，至今想法不變。第三，「請律師安排」若非「卸責」的委婉語，也至少為投案一事，添加不明朗的因素。

陳同佳忽然搬出律師，言下之意是：「以後有問題不要找我，一切由律師跟進。」誰是律師呢？不知道。說來奇怪，昨日全港媒體都說：陳同佳已通知台灣律師，聯絡相關部門安排投案，期望十月內成行。然而錄音卻聽不到「希望十月投案」，看來這個虛無縹緲的「希望」，又是愛國牧師管浩鳴的代言。

台灣當局多次宣布，已為陳同佳建立「單一聯繫窗口」，萬事俱備，只欠殺人犯來台。管浩鳴如果真心協助陳同佳贖罪，當務之急，不是假裝代言，而是替陳買一張飛往台灣的機票，並要求特區政府取消陳同佳的「安全屋」。但陳出獄近一年，管浩鳴什麼事也沒做，只是一味採取拖延戰術，大概為了維護中共和特區政府的顏面。

神父牧師愛國，不是不可以，何況這種「高尚情操」在教會史上代不乏人。文藝復興思想家伊拉斯謨（Erasmus），曾寫過一篇嘻笑怒罵的對話錄〈天堂不收的儒略〉（Iulius exclusus e coelis），把教宗儒略二世諷刺得體無完膚。文中說儒略二世死後到了天堂大門，宗徒伯多祿拒絕讓他進入。其間儒略一再強調自己是利古里亞人，說「光耀民族是至高的忠誠」，伯多祿即拋下一句：「所以不認識天父的人，就認識祖國？」（Ergo patriam novit qui patrem non novit?）