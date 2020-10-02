人事音書●大智慧　俾屎餵 - 余家強

小孩子沉迷打機，長輩教落：「放任他打三日三夜，打到佢厭為止，包保以後不打。」以毒攻毒好一條偏方。你倒試試，小孩子連打七日七夜都唔厭呀！內地案例，直至抽搐暴斃方休。有點似英國消極抗疫對抗肺炎，設想雄奇，結果，全民死晒都仲未建立到群體免疫啦 。

返主日崇拜乞求方法解憂，神職話祈禱憑着愛就得，很有見地吧。但教會包庇殺人犯「神童佳」逍遙法外是否都憑着愛？而內地書籍竄改到耶穌自認罪人兼親自出手掟死淫婦，是否也憑着愛制止到？憑着愛，難聽過粗口，當蘇芮首歌仔唱吓囉：「憑着愛，我信有出路。」咦，神職你講完道趕住去國慶酒會麼？

快餐店電影描述麥難民。根本哪有難民？個個出於家庭問題、情感糾結，只要肯放開抑鬱，回家便好，大門永遠打開的，滾動啊和諧啊。卻忘記更多陌路人實實在在窮得無家可歸，並非甚麼鬧情緒。拍套戲扮天真，迴避社會矛盾和經濟措施失效，究竟為了討好政府抑或方便攞北上批文呢？名副其實快餐文化。

新一代親日輕中，視遊東瀛為返鄉下，視內地風土人情為笑柄。老輩搖頭嘆息，有人自作聰明解釋這叫「愛之深責之切」──熱烈期待祖國文明進步才故意講反話。我半老了，我都唯願民族大義如此，可惜真不是，我真心鍾意日本、真心不會揀大陸旅行喎。瘟疫封關，去不到，逛逛Don Don Donki都要過過乾癮。

某專欄作家說，黃藍絲之爭只不過品味之爭，同屬於自作聰明的解釋，我何嘗唔想？那便可望回到美好的從前，可惜亦真不是。品味品味，血腥味就滿溢，打得頭破血流了。

我多麼希望天降一兩智者橫空出世，隻言片語妙絕雋永之辭能夠化解問題救萬民於水火，但沒有，冒充智者的則不少。

以前，我以為經濟學乃有錢人玩意；後來Economics老師教我，經濟學不是有錢人玩意，經世濟民，思考如何分配資源，普渡眾生；再後來，芝加哥學派「國師」當道，政策不斷傾斜，我認清，經濟學果然有錢人玩意，否則誰資助研究？和尚三十年前見山是山；增長了知識，見山不是山；而今，見山還是山。奈何這並非悟道，就僅奈何而已。看透世情，不會因此叻咗發咗。

佛家曰：「我不入地獄，誰入地獄？」對建制不滿，別一味罵，可以加入建制去改變它吖，於是IQ 160羅致光奮身脫離民主派投靠政府。不過，似乎被改變的是他本人。接受訪問解嘲時，他都笑住話自己點解咁蠢來遮醜。挽救腐敗，結果腐敗埋一份？高薪厚職啫，何必講到咁偉大？

還有前言不對後語的留任議員。

一言興邦，一個見解扭轉乾坤，你估諸葛亮在《三國演義》咩？史實諸葛亮也辦不到。沒有智者，只剩世界仔。