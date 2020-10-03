半澤直樹教你取勝之道 - 馮睎乾

《半澤直樹2》終於在喝采聲中結局，看着男主角由七年前第一季咬牙切齒為父報仇，越玩越大，到現在最後五集義無反顧作政治抗爭，真是百般滋味在心頭。其他地區的觀眾，固然也為扣人心弦的劇情而緊張，但香港觀眾應該特別共鳴，因為今季這齣復仇爽劇，巧合呼應了香港的時代處境，而劇中卑鄙無恥的奸角，嘴臉都像香港政治人物（歡迎對號入座），於是半澤每次字字珠璣爆seed怒吼，都彷彿是替港人把庸官政棍罵了個狗血淋頭，看得人非常暢快。

《半》的金句極多，例如大結局播出，很多人瘋傳阿花安慰丈夫半澤的兩句話，其一：「雖然我不清楚發生什麼事，但不用那麼努力也可以的，你已經夠努力了。」其二：「就算失去工作，只要能夠活下去，就沒有問題啦，活着總有辦法。」生逢亂世，「唔好死」當然是第一誡命，但除了阿花，半澤直樹也說過很多令人擊節的話。

之前有一集，半澤向後輩講自己的信念：「我有三個信念：第一，正確的事情要承認它是正確的；第二，組織和社會的常識必須一致；第三，腳踏實地誠懇做事的人，應該要獲得正當評價。現在的組織並沒有做到這些理所當然的事情，所以才有人挺身而出。很多人做事只為了自己工作，但我們的工作其實是為了客戶，進而為社會貢獻，倘若忘記這個大原則，人就只會自私自利行事。」

以上對白，只要你把「組織」換成「政府」或「警察」，把「客戶」換成「市民」，就完全對應香港現況。所謂管治香港的「人」，近年指鹿為馬，顛倒黑白，不願承認正確的事為正確，所以去年才無視法律專家意見，拒絕跟台灣達成特殊引渡協議，而要霸王硬上弓修例，觸發無休無止的動盪。政府又違反大多數市民意願，拒絕調查追究警暴，跟常識背道而馳。至於誠懇做事的人，例如克盡記者職守的利君雅，非但得不到機構正面評價，反而遭受官方和小人的踐踏，古人所謂「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」，正好形容當下社會的黑暗。

有人說，看《半澤直樹2》很爽，但劇情太超現實。我同意一半。最超現實的地方，自然是「正義總會得勝」的神轉折。在現實人生，正義只會偶然佔上風，不可能永遠取勝。但除此之外，《半》的人物刻劃很有實感，只略嫌有點誇張。例如那位終極奸角箕部議員，由頭到尾老奸巨猾，心狠手辣，但很多觀眾也許忘了，他的絕招是下跪叩頭。箕部心知肚明，只要願意在二三權貴面前乖乖磕頭，就可在千萬人之前高高抬頭。這種「叩頭叩得快，一定好世界」的契弟，半澤直樹最看不起，但你也必須承認，現實世界多的是，多數更撈得風山水起。

以小小一個銀行職員，如何打敗呼風喚雨的箕部呢？半澤有一條從未宣之於口的取勝方程式，貫穿《半澤直樹》一二季，細心的觀眾應該早已心領神會。這方程式涉及五大要素，缺一不可。第一是運氣，第二是堅持，以上不必解釋。第三是「讓事實說話」：半澤要使巧言如簧的對手垮台，每次都必須拿出無可爭辯的證據，如文件、錄音、影片等，這樣對手才毫無招架之力。要獲得鐵證，需要第四要素，即強大的情報網，這個網絡的主力，就是半澤的好友渡真利忍。

然而敵人越厲害，原本的情報網就越不夠用，半澤還需要敵方的內應。孫子兵法有〈用間篇〉，形容「間」為「兵之要，三軍之所恃而動也」。人間的小蝦要對抗大鯨魚，今天的大衛想擊倒歌利亞，必須從敵方內部發動攻勢，使之土崩瓦解。因此，半澤方程式的第五元素就是：要有廣大胸襟放下成見，慎重考慮與某些敵人聯手。於是宿敵大和田和黑崎，全都成了半澤盟友，而白井大臣更當上半澤的「內間」，也是壓垮箕部的最後一根稻草。

在所謂社會領導者眼中，普通人大概只是小螺絲，應該安分守己，遵照指令辦事。然而人之所以為人，而非死物，是因為他做小螺絲也有小螺絲的尊嚴，不容所謂領導任意踐踏，也因為他有是非善惡之心，不會接受明顯錯誤的命令。半澤直樹教曉我們：做好螺絲本分之前，首先，你要做一個人。