一九九七年之後，我已很少上西區龍虎山。

龍虎山一九九八年劃為郊野公園，當局大事建設，有卵石地等健身設施，有公廁，還有豪華涼亭一座。我最近一次山行，見涼亭左右兩根柱上有中西區議會題的「對聯」：「中西區發展民為本，龍虎山建設眾共享。」內容無非在朝派空洞的「建設」、「民為本」等口號，文字則更不堪入目，例如上半聯末字「本」是仄聲，下半聯末字「享」也是仄聲，而且一為名詞，一為動詞，平仄、詞性都完全不對，怎可稱為對聯。山上有這樣的惡文字，真是大殺風景。

從前，龍虎山上，官家只設三兩張長椅，但山行客私建的樂園倒不少。那些志同道合者會一起開闢一小幅土地，用水泥鋪平，搭起木棚鐵篷，桌椅甚至爐竈、烹飪器具一應俱全，大家經常相聚，煮茶談笑，假日甚至會相約在其樂園煮飯吃。簡單一點的，則在公眾長椅附近種些好花香草，有個露天的「共樂園」就是如此：那「共樂園」三字用碎石嵌成，很費工夫。我少年時就常在共樂園坐看遠處青山碧海。

當年龍虎山上還有一座觀海寺，據說是香港首富李嘉誠外父莊靜庵倩人興建的，門前有一副對聯，為龍虎山平添勝致：「有意晉香何須遠朝南海，誠心禮佛此處即是西天。」現在，觀海寺以及那些私建樂園都夷毀了，一切井井有條，只是沒有了往日的風情。撫今追昔，試書一聯寄意：「地屬香城，此日輿圖俱換矣；山登龍虎，當年景物少依然。」