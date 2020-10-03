常常人們說電子遊戲對人體健康有害，譬如成癮。就自身體驗而言，電子遊戲的好與不好從身體感官而言卻沒有這麼黑白分明，只是一些碎片而模糊的感覺：升級的成就感、卡在難處的急迫，以及因為打機而不是去做其他事情產生的自責。

最近機緣巧合買本書講神經學角度的成癮機制，叫Never Enough。原本以為會講大腦如何決定成癮的機制，細讀發現講的全是藥物成癮。先開始有點失望，但讀幾頁發現作者文筆好好，她在青少年期就是癮君子，23歲後洗心革面、重新讀書拿學位，既是病人又是醫生，角度再好不過。整本書把每類藥物如何和大腦神經發生關係講得清清楚楚，基本上一條適用的原理就是長期濫用藥品者的快樂、興奮閾值遠比一般人高，而藥物能在短期內刺激人腦分泌大量神經遞質，短期內滿足無聊、痛苦、抑鬱等等負面情緒，以及戒斷後的不良身體反應。

本書越看越覺得成癮者（或整個人類）只是神經的載體，如果所生活的時代、族群或者環境本身就有藥物濫用的習慣，那大部分人是逃不過上癮這件事情。醉生夢死的原意大概如此吧，外界和身體其他部分發生什麼都不重要，酒精抑或鴉片對於神經的刺激才是真。其實《廿一世紀殺人網絡》提出的大哉問也有這麼一重：如果你感覺到這時間是真的（美好的），那是否還要吞下藥品回到殘敗的現實。

看完書還絕不過癮（讀書也是癮），又回到最初的疑問，找些論文來看，遊戲對於神經的影響。出乎意料，相比藥物的完全負面（且可怕）影響，神經科學家對於遊戲的評價則是好壞參半。除了常見的遊戲類似賭博對於人類對於獎懲反應的病態影響，不少研究發現其實電玩有助於玩家拓展視覺空間感、快速習得簡單技能、短時間內集中精力、多面向解決問題。

說到底射擊、冒險、潛伏都是在模擬物理行為，但是動作的只有手腦，刺激的是神經。也許，我是說也許，在更加虛擬化的未來，遊戲就是我們的古戰場，我們則似甄子丹和李連杰在《英雄》中那樣用意念／神經作戰。

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