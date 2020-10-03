逼於道德壓力，推特終於宣佈：用戶或詛咒川普快點死的，取消註冊。

川普感染武肺，某國紅網民與美國左匪合流，一齊跨太平洋敲鑼打鼓跳扭秧歌開香檳，澳洲傳媒看不過眼，指斥其反人類之仇恨。

其中包括有孟加拉血統、女性主義者、在美國政界上位神速的明日之星莎拉拉含（Zara Rahim）。拉含為希拉莉之「戰略傳訊顧問」（Strategic Communications Consultant），此等大學偽學術職銜，正如將一名廁所清潔工大愛包容地冊封為聽上去好像年薪十萬美金還高過教授的「公共衛生渠務系統管理主任」，亦即希拉莉之發言人（Spokesman）。牠說：I hope Trump dies。未幾即刪除。

二十年來，「仇恨」（Hate）一詞，為西方左翼「自由主義者」搶先註冊壟斷。所謂Hate Crime， 經過傳媒長期洗腦，以納粹種族滅絕猶太人為宗，專指「極右勢力」針對一切第三世界人民的暴力和所謂語言暴力。彷彿世上只有白人「仇恨」黑人、男人「仇恨」婦女、基督教徒「仇恨」伊斯蘭教民，「仇恨」是一條由右壓左的單程路，被「仇恨」的一方，由左翼一湧而上霸位壟斷。

但是且慢。西方現代文明，以一七八九年法國大革命為界（對不起，沒有太多人承認一八四〇年這條綫），法國大革命恐怖時代之仇恨是誰發起？是左派。馬克思的共產黨宣言和資本論，主張用暴力滅絕資本階級，鼓吹此階級仇恨，是左派。執行十月革命的列寧，是左派。毛澤東滅絕地主階級、仇恨一切知識分子，是左派。赤柬的波爾布特，也是左派。

其間只希特拉的屠猶，美國百年間零星的3K黨，屬於右翼之仇恨，以分量比例、殺人人數落差，左派掀起的仇恨，比右派強勁十倍不止。

但左派以「知識分子」的神聖面貌，灌輸Hate這個字之極右罪惡壟斷意識。彷彿這個世界，左靠就是聖人，稍右傾即是罪犯。牠們做警察，劃地為牢。

所以不必就一個hate的指控，有所畏縮。仇恨就仇恨好了，雖然大部份情況，你仇恨的目標，比希特拉卑微很多，還夠不上仇恨，只鄙視可矣。你不會仇恨老鼠蟑螂，正如一個左翼革命政權支持的西方認為是香港右翼法西斯警方對香港抗爭年輕人稱呼。嚴格來說，何謂左右？沒有的。就只有生物等級的分別。