瘟疫期間，不能讓它一天天白白浪費，還是要找點事來做，很多玩意兒都實行了，新的是什麼呢？

想了又想，又和許多朋友談過，最後決定玩Podcast。

英語的這一詞，是由iPod和broadcast組合，中文被勉強地譯成「播客」，有許多人都早在十幾二十年前玩過，不是什麼新主意。

最初是一架iPod就行，當今沒什麼人用iPod了，都是iPhone和iPad的世界，總之架上了它，能看自己，就可以向外廣播。

已有無數人在玩，為什麼有人會看你的？這是一個最大的問題。

如果懷着一開始就有大把人看，這個玩意就失敗了，內容當然是最重要，言之有物，就有人欣賞，慢慢來好了，反正這是一個被鎖在家裏的年代，盡量把內容做好它再說吧，其他想太多也沒有用。

看其他人的「播客」，一開始便自言自語，得到的第一個印象，是此君蓬頭垢臉，燈光又平淡，太不嚴謹。

我媽幾十歲時，起身洗臉之後還略施脂粉才走出臥房，這一點要學習的。

在家中已如此了，還說要出來「見客」呢。見群眾當然要打扮打扮才行，並不是愛美，而是對別人的一點尊重。

既然要做，就要好好地做，這是父親教我的，所以我不想在家裏對着鏡頭就做，而是要找個地方來實行，剛好生意上的拍檔劉絢強有個很大的辦公室，可以空出來讓我亂玩，再好不過了。

劉絢強本身是做印刷的，他在大陸有最精美的印刷廠，更結合了一群藝術家做展覽，這群人對燈光最有研究，請友好們來替我裝修一下門面，才是見得人。

至於內容，當然是想到什麼講什麼，一受限制了總是做不好，守着只談風月，不講政治的原則，任何題材都可大談一番。

單單是我一個人可能太過單調，劉絢強一家人參加了我的旅行團已有數十年，他一家人我也從小看着他們大，都當成親人了。

兩位女兒也從她們拍拖到生小孩，可以和她們談一些生活上的點滴，大女愛喝酒和美食，小的愛做甜品麵包，反正地方夠大，可弄一個廚房和烘焙室，一面談天一面做節目，較不枯燥。

用的是什麼語言呢？大陸市場的話是當然說國語，但是這個直播我還是要面向香港觀眾，說粵語較為親切。

也做了一番研究，至今最多香港人看的是YouTube，節目放在它上面播放，YouTube在國內看不到，也可以選個平台在大陸播放，這還要進一步地商討才能決定。

也許組織一支隊伍，把節目打上字幕，讓聽不懂廣東話的人也可以看。

至於要叫什麼名字，我現在還想不出，我從前做節目都是由金庸先生替我題字的，也許我會模仿他的書法寫上節目名。

十多年前盧健生介紹了我「微博」這個平台，我開始用心地玩，回答網友的問題，組織一百二十個字的微小說競賽等等，粉絲一個個爭取，至今已有一千零九十多萬粉絲，都是因為我發了十一萬條微博得來，如果我用同樣的努力，「播客」也能得到一些觀眾吧。

即使是微博，也都是以文字來溝通，文字是我的強項，雖然我做過《今夜不設防》和許多旅遊節目，但現身說法總不如文字的交往，這次又是我來和大家見面，還是要從頭學習的。

從前做節目時，如果喝多幾杯酒，膽子就大了，當今酒已少喝，酒量也大不如前，不能靠它來壯膽了，硬着頭皮頂硬上吧。

身體狀態好的話，會較有把握的，但人一疲倦，就不想多說話了，做這個節目，我還是有點戰戰兢兢的，不過也不去想那麼多了，要是不開始，只是口講而不實行，時間又浪費了。

要先得到大家諒解的是我的記憶力大不如前，有時會講錯話，有時時間和地點都會搞亂，總之我盡力而為，對得起各位，就對得起自己了。