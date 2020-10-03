道德思想　核武威力 - 黎智英

誰想到中國今天還會出現一個皇帝？誰想到原來封建才是最適合中國人民的制度？四十年集體領導帶來的經濟繁榮，誰想到如今卻要定於一尊，走其國進民退的回頭路？誰想到偉大的舵手對井岡山情有獨鍾，要大家響應回去吃苦鍛煉革命精神。拉牛上樹多艱難？想以革命精神把14億人民拖回毛澤東時代，實踐老毛的「天堂」夢，有多荒唐！

習帝，我現在明白為甚麼你要教堂掛耶穌和你的照片。是的，若非以神的力量是不能帶領14億中國人民回到封建的荒蕪去。故此你的玉照要和耶穌平排，與神並列，讓你發揮神的力量。我們今天中國領導人來得神神化化，奇招百出，是沒有道德制約，失去行為是非軸心，因此紛亂無道。當你沒有了道德制約，一出亂子皂白不分，就會亂籠，這便是習帝現時的宮廷寫照。風雨欲來，先見亂象。

要不是急着做皇帝，要不是急於立戰績建設皇朝偉業；要不是推一帶一路，別人便無從得知你的野心，不會產生戒心築起防禦。華為5G不是太明目張膽，肯與外國科技公司合作，便不會被懷疑存心竊取別人的國家機密，以致被幾乎整個自由世界制裁。習帝要不是心高氣傲，以君臨天下戰狼威猛姿態傲視群雄，中國怎會搞到像過街老鼠到處神憎鬼厭！

習以為中國有浩瀚無涯巿場，萬萬億美元儲備，歐美精英無不拜倒其金錢腳下，中國經濟遲早稱霸，誰敢不賣賬！有錢大晒，國際規則要改就改，老毛赤化世界的老夢，習帝終於用錢做到了。若然給你全世界，你願意出賣靈魂嗎？若你不願出賣靈魂，習的金錢大晒的唯物意識，是與人性搭錯線，必然失敗，想不到習帝會失敗得這樣快而已。

我想武漢肺炎是禍兮福之所倚的顯現。過去一兩年，歐美學者精英為大眾鄙棄，失去了話語權。他們替中共說好話都給人當耳邊風。反之，民粹意識抬頭，民情趨於排外；不巧，中共財大氣粗，專橫跋扈，令人看不順眼，猶如壓在頭頂上的一片烏雲，心情不安。民情所向，幾十年的老朋友突然反目成仇，中共突然間在文明國家沒有了朋友。這樣的局面兩年前誰想得到！

世人當下恍如從金錢的迷惑中清醒過來，不安於中共意識形態橫行衝擊，生活的sense of decency受到騷擾，烏雲壓頂心不忿，人們重新發覺道德制約對生活的重要。行為不受道德制約，森林規律當道，自由變作弱肉強食的藉口，再沒有文明生活可言，中共行為反射了人們可怕的幢影。

西方社會的sense of decency受趾高氣揚的中共挑戰，猛然從繁華滋生的麻痺中甦醒過來，警覺道德制約方為文明的圖騰，政治尤需以道德為光環。西方社會頓悟道德回歸，將壯大文明世界的政治力量。今後，無論是外交或貿易，中共將要面對這一股發自人民覺醒的道德力量。若這是文明世界一般人的感受，道德制約將成為西方政治光環的圖騰。戰狼行為是有後果的，想不到的後果卻是中共強蠻無理囂張跋扈給世人帶來道德的醒覺。道德醒覺將是復興歐美政治的新力量。

紐約街頭暴徒火燒車，洗劫店舖，卻有政治人物為暴徒拍掌。全世界都在譴責新疆集中營，習帝卻要挑這個時候在香港投下國安法這炸彈，炸毀百多年來建立的制度根基。香港沒有一幢大廈倒下來，但香港作為一幢大樓的鋼筋都已成廢鐵，外層的水泥還撐得多久？習帝對付香港猶如童孩打電玩，一時興起打爆game，將香港打死了。

世界政治瘋狂如此，是非不分，道德力量還是有用嗎？越是道德淪亡，道德力量越是寶貴，也越能發揮力量。物以罕為貴，無論是暴徒燒車劫舖理直氣壯，或是習帝定於一尊的妄為，都是意識形態搭錯線。「黑命攸關」支持者是被受害者的意識迷惑，習帝是被中國的偉大、金錢政治是萬能的迷信迷惑。一往無前，習帝雄才偉略要一蹴而就，帶領「人類共同體」，結果一蹴而陷，陷中國於前所未有的危機。

習帝是小學生。不，這不是知識才智不夠，他是從不同角度看世界。「黑命攸關」要的是甚麼我搞不清楚，習帝要的顯然是毛澤東未能完成，需他承先啟後，完成的「各取所需」天堂夢。有這樣幻覺的人，你期望他能跟我們看到同一樣的世界嗎？獨裁者往往是自己最大的騙子，因為權力往往令他產生幻象。

今日一齣電影《花木蘭》故意討好中共，都為世人聲討，小事情如斯竟也在消耗中共的國際形象。全世界人都聚焦看中共醜陋的一面，即使有無盡資源做收買說客做政治公關，也不再會有人相信擦鞋的政治宣傳。致命傷是經過肺炎瘟疫，以前在政治層面攻擊中共的言論現在人們都全相信了，這種民心轉變是中共與西方關係的致命傷。

西方的反中共情緒將演變成反中共的政治潮流。民主社會政治必然依隨民情，西方文明自滿太久，只有敵人的威脅才能令其清醒過來。中共這個「敵人」驚醒了沈睡的西方良知，「敵人」這形象卻深入人心，成為政治民粹化情緒化的圖騰。這是良知與專橫的鬥爭。如何解決中共與文明世界價值倫理的衝突，將會是世界新秩序重組的關鍵。這次重組不會導致熱戰，軍事力量只是這場鬥爭的後盾，是「內功」，在可見將來不會成為打真軍的戰爭工具。但在資訊時代，思想和意識形態將在這場價值倫理鬥爭中發揮核武般的威力。

中西新冷戰方才開始，中共已露倦怠。禁制言論，妨礙知識流通；禁制宗教自由，削弱人民的道德操守；知識不流通，欠缺道德約束力，社會難免陷入紛亂。今日中共內憂外患，習近平這皇帝真的唔易做。太累了吧，定於一尊？危機當頭，你就連唞一唞喘氣空間都沒有，遲早走到盡頭。你到了盡頭，才是我們開始的時候。