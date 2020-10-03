火山孝子（上）- 李碧華

百年前，省港澳煙花之地（即是妓院、大寨、銷金窩），有所謂「火山孝子」。

有些妓寨常在門外大撒溪錢招客——「過路溪錢引死人」，以示十分吸引也冀遊魂野鬼迷其心竅，把瘟生推送入來光顧；也有些在供奉地主的神位旁邊，立個披麻戴孝手持孝杖的公仔，是為「孝子」像，希望嫖客像虔誠聽教之孝子，時來孝敬、供奉、幫趁。

世上各國都有妓院，妓女供人洩慾以營生，歷史源遠流長，只有中國，嫖妓是另類「文化」，亦有一套程序，某些忌諱，以及有趣的專門詞彙，是這些小天地小王國中的特色。

夜夜笙歌紙醉金迷的風月場所也像火坑，危險而熾烈，正當人家會覓路避開，但沈迷聲色，不顧自己家庭、前途、財產、健康，非要一頭栽進無底洞熔岩堆，任性肆意，先享色慾銷魂，這些「專注」的嫖客被稱為「火山孝子」，清明中秋重陽大時大節依時依候拜山、祭祀、慶賀、廝混……牀頭金盡孝子無顏，傾家蕩產，妻離子散，甚至為花死為花亡，真是廿四孝！

每年農曆七月，仍未超生的岑德固（1879~1902年），都到他墓園「搞破壞」——他根本痛恨自己得享之榮譽。

一般人死後，也就是一坯黃土六尺之棺，墳墓再堂皇不過是泥石，但他竟享一個墓園，在廣西桂林靈川縣，牌坊、石雕、石柱、花木扶疏，定為「岑孝子坊」，為「紀念」他而建。

晚清，岑德固死時年才23，青春年少。岑家財雄勢大位高權重，祖父岑毓英是雲貴總督，父親岑春煊是兩廣總督。他身為長子，縱才疏學淺不務正業，也因祖蔭，生活無憂。

23歲就死了，當然談不上什麼功績——難道「孝子」便是他一生最偉大的成就？

這其實是他最羞愧最希望一筆勾銷的前塵。恨不得刺眼的「玩笑」墓園倒塌：一年放火，一年盜竊，一年把刻着「旌表」二字的石碑砸掉……

臉紅啊，鬼也有羞恥心的。

（明續）