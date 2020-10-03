黃埔午飯 - 左丁山

上一次在九福吃蟹黃翅，埋單後遇到舊友馬桂榕，梗係要打招呼啦，馬兄在飲食圈子吃得開，年前接受福臨門餐飲管理有限公司邀請，出任企業發展總監，當時話福臨門會三線發展，核心係灣仔福臨門（港福），尖沙嘴福臨門（九福），再有上線國福樓（貴價），及近平民線海福樓（中上價，中產市場為主），分兵三路，適度擴充，壯大營業額。

問馬兄中價海福樓有乜好嘢，馬兄說：「有時間就請去黃埔花園九號水產市場內之海福樓，精緻點心只售四十幾五十蚊，馳名雞煲翅一定要試，還有乳豬及炸子雞，皆維持福臨門傳統，你如果得閒去黃埔，我同你訂位。」

呢日中午無約，搵咗三個在黃埔出入嘅女朋友去海福樓，九號海產喺邊呢？黃埔女友帶路，原來就係隻船（黃埔號）第五期停車場對面，呢個時鐘停車場幾狹窄，入停車場一定要慢駛。去到九號水產市場，食肆人氣冷淡，海福樓可能係生意最好嘅一間。吳經理招呼好客氣，除咗預備好馬兄推介之雞煲翅、炸子雞外，還介紹幾客點心：山竹牛肉球（手打），雪山叉燒包，糯米包……嘩，食完之後，再吃雞煲翅與炸子雞，飽到甜品都唔食，單尾亦唔要，三位女士話吃得非常滿意又猛咁多謝左丁山，其實係吃一餐慶中秋啫，唔駛客氣，三位女士一年到晚，對左丁山在公事上幫助不少，唔通送每人一盒周街見到嘅蛋黃白蓮蓉咩。問佢地有乜意見，其中姬絲汀話：「我久不久就在呢間海福樓飲茶，覺得幾適合私人屋苑住客嘅消費水平，唔算貴，平時食嘢都好唔錯，今日更加特別。」

食到咁飽，三女士仲有要求，就係公關大姐大食完要買嘅鳳梨酥，佢地亦要買。女士Ａ話：「大姐大以識食馳名，佢話好食，多數冇錯，我地都想買幾盒！」你估做生意咩，建築邦太太貪得意研製鳳梨酥送畀熟人試食，點知人人都話要訂購幾盒，一個家庭主婦點可以應付呀，唯有推得就推，所謂買賣，其實只係收回材料價，未計人工及焗爐電費。建築邦太太話應付中秋送禮之後，可能會罷工唔再造鳳梨酥！有人叫佢不如攞牌做網購，搵KOL做直播直銷，佢地願意打本支持。講得咁容易，唔怪得之姬絲汀話做facebook直播就可做生意，唔駛租舖！