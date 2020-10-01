半世紀之後的早餐 - 蔣芸

吾友張系國曾為文說要斷定一個華僑老不老有兩種辦法，其一考考他外國明星的名字，如果對於老明星只知道中文譯名，對於新明星只知道洋名，這個人就真的算是老了。其二這考題就更難，是考他如何到第凡內去用早餐？這二考我舉雙手投降，看來不認老都不行。

奧黛麗赫本的成名作之一「第凡內早餐」，此片問世已半個世紀有多；記得初看此片時才不過二十郎當歲，轉瞬半個多世紀已過，赫本在片中的造型；盤着一個高髻的髮型，一套黑色的無袖直筒洋裝，頸項那一大串白色珍珠頸鍊，戴上大黑超，手持一杯咖啡，另一手則持着一塊法國可頌包，站在櫥窗外向裏張望的鏡頭已成經典。第凡內珠寶店本無早餐可賣，不知如何五十多年後才在店裏開設一家咖啡館名為「藍盒子」，可在此進食。

當年看這部電影的影迷已垂垂老去，或已不在人間。當年玉女偶像也逃不過生死的大限而走了。到紐約去看外孫的棋王張系國形容那家上午十點才開門的藍盒子，九點不到已排了一條大長龍，照這樣排下去分明早餐輪不到，連中飯都有問題。他終於沒有去湊成熱鬧，也無福消受三十塊美金起跳的第凡內早餐。

講到排隊去開洋葷的經驗我還真試過，十多年前半夜一點半獨自到謝斐道為試那家剛進軍香港的日本拉麵而排在長龍之後，回想起來不知那來的興緻或只出於好奇，這兩者都需要正當壯年盛年或者日子正當少年時，十多年前還有，如今則是一過黃昏就成了名副其實的宅女，系國兄遭車禍大難後無恙，還有懷舊文章面世，令人欣慰。