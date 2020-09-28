影壇「趣事」？ - 沈西城

六、七十年代，香港影壇，邵氏獨領風騷，你想紅，先進南國訓練班，老師顧文宗，影壇前輩，經驗豐，誨人不倦。影壇「不倒翁」吳思遠就是南國六期學生，畢業後，當場記，第一天，不小心砸爛一個小花瓶，給道具領班罵得狗血淋頭，幸得副導演沈淵出言相助，方脫脱困。人在屋檐下，忍氣吞聲，低首勤工作，不多時，當了羅臻副導演，以為鴻鵠至，有望升導演，豈料有前輩潑泠水「在邵氏，副導升導演，無疑西方出太陽，小吳，你可見過西邊出太陽的？」蛟龍不甘游淺水，往外闖，一部《蕩寇灘》，聲名鵲起，吐氣揚眉。世事也有例外，桂治洪本是副導演，日本導演拍壞的片子，俱由他「補鑊」，六老闆垂青，升為導演，拍了不少Cult片，《邪》、《魔》、《蛇殺手》，映象空靈詭異，森森鬼氣，刺激官能，成本低，票房高，成為邵氏名導演。

既是明星，收入必然好？非也非也，原來底薪僅一千，比不上一個銀行職員。可當上明星，水漲船高，開銷自大，尤其是女明星，講行頭、賣相，化妝品缺不了，小個子兒都不行。台灣女星蕭瑤，燕子似的逍遙，拍了李翰祥的《傾國傾城》，把才歡悅，早間別别，痛煞煞，難割捨的珍妃演活。紅起來，應酬多，打開衣櫃，左挑右揀，沒一件兒合心意，穿不出去呀！只好求諸乾爹李翰祥，本意是討些錢添衣服。乾爹一聽，道「小瑤呀，這個易辦，你到服裝間去挑，說是我讓你去的。」蕭瑤垂着頭，巴巴兒地跑去服裝間。成名不易，女星不應六老闆飯局，很難當女主角，濁中有清流，便是鄭佩佩和秦萍。幾乎忘了白光，當着眾女星面前朗聲道「是男人請，白姐都去，只有邵老六，哼，我不去！」眾星駭然。性格演員谷峯演技好，待人接物，自奉則甚儉。同小演員共飯，行規「有大食大」，人人以為谷爺會萬歲。好個谷爺，吃完，舉手喊埋單，侍者至，豎起右手食指，朝面前碗碟打圈：「看帳！」你的帳，嘿！閣下自理。