他們點解要自殺 - 畢明

有個電台廣告，印象中是黎明聲演的，記不起是政府或是年青機構的宣傳，總之勵志正氣兼而有之，奮勉年輕人要不怕挫折、只要堅持，不放棄，就會成功。

每次聽見都渾身不自在。

Youtube上有條爆紅的短片，一個美國的三歲非裔小孩，在上學的路上不斷自我肯定，大聲重複給自己唸着：“I am smart. I am blessed. I can do anything（高音）！”。天真、積極、欣欣向榮，他真心相信的。正能量小孩太可愛，頭戴一頂oversize的cap帽，背着小背包，手持一條蕉，像步履還未穩的小企鵝，行行重行行，快快樂樂上學去，迷倒了萬千美國家長，融化了不少無知的心，更紅得全家受邀上了名嘴Ellen DeGeneres的節目，接受萬眾的掌聲。

又周身唔聚財。我的反社會人格，或者non-conformist缺陷又發作。很抗拒，覺得都在灌輸和建立一種太簡化、有偏差、不負責任鳥語花香、過度正面的承諾了玫瑰園。是在慢性落毒。

這種毒，叫正面/正能量主義，又或者是「功績社會」症候群，無色無臭糖衣包裝，卻奪命，是韓裔德國哲學家韓炳哲在《倦怠社會》（Fatigue Society）及《透明社會》中的思考與反省。深深的震撼了西方社會，在篤爆一件國王的新衣，德國、西班牙有專題探討，找韓炳哲拍紀錄片細談，解釋了現代抑鬱症流行、心理病氾濫如感冒，《倦怠社會》更成了一些學者、文化研究、甚至輿情，對於很多年輕韓星、日本明星如三浦春馬、竹內結子為什麼自殺的原因。

活得太倦了。“We Have Become Exhausted Slaves in a Culture of Positivity”，薪金奴隸、樓奴、不斷自我迫害，求功績、贏嘉許、賺Like！不能停，不敢停、令你不成功的是你自己別怪人，於是抑鬱、burnt out、崩潰、想死、死了。

日本有個名詞叫「社畜」，企業底層上班族的自嘲語，即社會/公司的牲畜，生存只為了放血賣肉死而後矣。為了公司利潤放棄生而為人的尊嚴，睡眠和飲食都像牲畜，每天在「過勞死」下玩命賣命送命。太多集團中層和高層，一樣疲於拚命，像一條不停在追逐自己尾巴的狗。

因為“Yes We Can”、“Impossible is nothing”、 “Just do it ”，現代社會給世人一種「自由萬歲無所不能」的偽超能感，像邪教，香港廣告也說「有才能，就有可能」。但有時真係冇㗎喎。冇，出死力，都冇，一事無成，被騙了。想死。很想告訴那位三歲小朋友，你未必可以do anything的，當然你可以試，可以努力，可以堅持，但不一定會成功，and it’s ok。

日劇《Dr. 倫太郎》的堺雅人喝醒他的病人說：「請不要再努力了！你已經努力到無法再努力的地步了吧！」

同是日劇，《我的家政夫渚先生》的女主角，有個虎媽一直教她「只要努力就無所不能」，把她調養成一頭家畜。為咗頭家去迫害自己，可以殘忍得可怕。

有一本書叫《The Quit》，書首第一頁是“If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. No use being a damn fool about it” – W. C. Fields。

「倦怠社會」吃人，它不再是以前Michel Foucault說的狀態，不再是「規訓式」管治，再沒有一個像「敵人」的大佬，要世人在禁止、懲罰、命令的形式下存活，如今的社會「成績為本」，一街都是啦啦隊，鼓勵增值、請你奮鬥、自我爆破，於是人人去讀多個PHD、拚命工作、亡命健身，捨命豐盛才對得住自己。你是自己的主人，你以為充滿力量，“excess freedom proves to be the result of excess capital”的情況下，沒有人因為更自由而更快樂，卻以為有自由而過度追求，自己迫死自己，自己鞭撻自己，自己是債主又係債仔，既加害又受害，努力到自我剝削。沒有了禁止你命令你的big巴打擔當壞人的角色，不成功就係自己衰。

自由，不保證成功。努力，也不保證。慶幸年輕時讀了卡夫卡的《變形記》，不想自己做到變態，毫無生趣。普羅米修斯被掙不斷的鐵鏈綁在懸崖，不能入睡，雙膝不能彎曲，宙斯每天派鷲鷹來啄食他的肝臟，白天被老鷹吃完，夜晚又重新長出來，日復一日，好恐怖的永劫回歸，「神祇累了，老鷹累了，傷口也筋疲力盡地癒合了」，何必自己派鷹啄自己的肝，我才不要供死會。人生的目標不是成功，是快樂。成功而不快樂，有鬼用。

如果不想看《倦怠社會》，雖然薄薄的但有點硬，讀我心愛的這本好過：《The Importance of Being Idle》，易讀到不能，看了不是achievements，滿足不了虛榮，但讓你放過自己。