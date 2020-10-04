追討石頭記 - 邁克

勿以為法國人自幼受新浪潮電影薰陶，品味必定很高級，他們對靠古靈精怪情節取勝的通俗劇一樣愛不釋手，譬如這兩天開電視，所有新聞都熱衷報告彼岸政要染病，鉅細無遺講完又講，上清談節目的嘉賓為第一患者病情究竟有幾嚴重拗到面紅耳赤（不過沒有人研究打入冷宮的第一夫人狀況如何），反而更貼身的本地消息輕輕帶過：周末全國單日武肺確診個案接近一萬七千宗，是破紀錄的新高，巴黎再次封城事在必行。已經恢復日日嘆卡普奇諾的我當然很擔心，不知道下周的升級限聚，場所包不包括咖啡館，綿綿秋雨下個無止無休，就算開恩准許露天經營也於事無補，恐怕只好又試摷出交際舞皇后關女士餽贈的家庭裝打奶機，坐在廚房自斟自飲。

低氣壓特別需要小清新調劑，前幾天報屁股出現佐治王子近照，就看得津津有味。他手上的道具是鯊魚齒化石，半世紀前眼利的高人在馬耳他遊玩時拾獲，珍藏多年，轉贈予七歲的藍血小朋友，不料消息傳出，馬耳他政府開聲追討。近年歐洲各國確實緊張，難聽的形容是「發窮惡」，遊客在沙灘順手拿一兩塊石卵留念，出境有可能被控偷竊國寶，慣性罪犯戒不掉壞手勢，過海關不免提心吊膽。翻開《我的玩具》，西西竟然面不改容展覽賊贓，除了美麗的圖片，還磊磊落落註明「旅行時，我們常常順便撿一些小石塊帶回家，再在石頭上記下去過的地方和年月」——幸好埃及敍利亞伊朗摩洛哥統統不在歐洲，應該平安大吉，西西里那塊卻非常牙煙，該地黑手黨舉世聞名，萬一警黑勾結向無辜遊客開刀，你話點算好？