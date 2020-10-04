奸臣的下場 - 馮睎乾

曾經在本欄介紹過，武則天時代第一酷吏叫來俊臣，他寫了一本邪惡的《羅織經》，教人如何誣陷敵人，武后看了也驚心動魄。當時來俊臣權傾朝野，誰夠膽得罪他，必然名副其實「死全家」。這個天下第一惡人，最後卻不得善終，他如何垮台呢？正如我昨天總結的「半澤直樹方程式」所示，來俊臣也是被人從內部擊破的，關鍵是變節的衛遂忠。

衛遂忠是個謎一樣的人物，史書所記不多。據韓琬的《御史臺記》，只知道來俊臣與衛遂忠很有交情，大概識於微時，遂忠沒什麼名望，但為人好學，口才非常了得。本來他是沒理由背叛來俊臣的，轉捩點是一次意外的爭執。

有一天衛遂忠喝醉酒，到了來俊臣的家。當時來俊臣和妻子的親戚有宴會，守門人就騙他，說來俊臣不在。衛遂忠知道是謊言，硬闖進去，把來俊臣臭罵一頓。來俊臣被他當眾打臉，馬上叫人圍毆他，又把他綁起來。然而來俊臣沒有殺他，大概是念在多年交情，就把衛遂忠放了。

物以類聚，能成為來俊臣朋友的，當然不是善男信女。衛遂忠受此大辱，懷恨在心，就投向來俊臣的政敵陣營。來俊臣原來瘋狂到一個點，連武則天的親人也不放過，打算羅織罪名，誣告武氏諸王及太平公主（武后的小女兒），藉此清除所有敵人，令自己權力更加穩固。衛遂忠向太平公主等人「篤灰」，暴露來俊臣的陰謀，於是武氏諸王及太平公主聯手對付他，終於令他身陷囹圄，被武則天抄家滅族。

來俊臣死全家，全國都非常痛快。武后為平民憤，更把他陳屍於市，民眾爭割其肉，不一會就剮光了，大快人心。當然，在一個沒有法治的國家，來俊臣的慘死，只是正義的偶然勝利。如果沒有衛遂忠的意外變節，來俊臣應該會像其他奸臣（如許敬忠）那樣，一直大富大貴，壽終正寢。

純粹幻想一下：衛遂忠醉酒大鬧來府，因而結怨，會不會是政敵策劃的呢？剛正不阿的狄仁傑，根本是唐朝半澤直樹，他曾差一點被來俊臣誣陷而死，全憑過人的智慧脫險。若編一個劇本，說衛遂忠醉酒原是狄仁傑佈局，相信也很引人入勝。當然，這樣熱血正氣的劇或電影，應該過不了大陸審批。