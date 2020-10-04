輪到首席大法官 - 陶傑

終審庭大法官馬道立臨別發表長篇聲明，雖其用字蘊含英式婉約，並無提倡港獨或反共，唯在一個類似哈雷彗星四百年去來一周期、文革加民族主義仇恨基因遺傳間歇羊癇瘋夠時間發作的時勢，平時說英文字正腔圓，人民群眾已經「忍咗你好耐」，馬道立即遭批鬥。

馬大法官沒有去過伊頓公學或牛津，只是英國伯明翰大學畢業。伯明翰是工業城市，馬官那口純正的教養口音和修詞，猶高於已逝世的鄧永鏘爵士。香港和中國之富裕家長父母若有留意，就不會言必徐志摩的只單一瘋狂戀慕英國劍橋名牌——伯明翰沒有徐志摩，伯明翰只出過一個首相張伯倫，而且有一座唐人街（劍橋很快也就有個中華城了），而牛津，雖也出過一位神童Joe Lam，林作，論點數，其實伯明翰大學絕不輸過牛劍的。

可是對於只認得法國拉弗和茅台兩種酒的中國消費者，我不想用「夏蟲不可語冰」的成語，因為可能引起冒犯——要教育他們明白， 無疑是十分困難。正如品評紅酒，其實加州 Oakville盛產那種叫「嘯鷹」（Screaming Eagle）的Cabernet Sauvignon，若找到一九九二年產品，我個人愚見味道遠高於一九八二年版、曾創下二十二萬元拍賣價的Lafite（後者我當然喝過啦，多年前在某千億富豪的遊艇）。

現在說回馬道立：一張圓臉，除了英式的智慧，退休前馬大法官，還流露出一絲查理士羅頓風格的孤寂和勇毅。其眼神令我懷疑：五百年前的伽利略，在面對宗教裁判所時，亦如馬道立這樣的一張臉孔。

Don’t get me wrong：我絕對不是指所謂中國士大夫的所謂風骨。馬道立大法官雖然是華裔，唯英式法治文化熏陶，其臨別的氣質，上接亨利八世時代湯馬士摩亞和歐洲伽利略文藝復興那一系。至於是More British還是More European，我不能像辨別紅酒一樣的肯定。

只知道前殖民地教育出身、留英讀法律而歸港為大法官，加上在香港會那個寧靜無聲的圖書館看過十年書報，就會有馬道立和李國能那種風儀。這就叫做Vintage。

大陸前政治局常委李瑞環，雖不識紅酒，卻知此如宜興紫砂茶壺的那層垢漬，勸喻過中國人勿要亂來。但沒有用，發病的周期到了，遂輪到馬大法官委屈。