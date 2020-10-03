想起梁天琦 - 顏純鈎

《陳健民獄中書簡》內涵豐盛，好像他不是去坐牢，而是去了一趟古怪的旅行。一個人行行企企，沒有什麼正經事做，他又好像做了很多事，正經不正經都無所謂，重要的是人格不要被打倒。

時間就那樣時慢時快地過去，而在煉獄中走一個來回的陳健民，又冇穿冇爛回到人間。

封面摺頁處有一張他的照片，如果沒有記錯，那是他出獄當天，從牢裏走出來，最先與外邊等候的親友們揚手打招呼時拍的，他滿臉陽光，笑得爽朗。

我與陳教授沒有見過面，有一年香港書展，出版社主辦一場陳冠中新書《裸命》的講座，陳健民與戴耀廷來到現場。在讀者問答環節，陳教授在台前宣講他們的佔中理念，我那時開始對違法達義有了認識。

一個文質彬彬的學者，要有多強的信念，才去發動一場社會運動？冒着政治風險，苦口婆心，把一些基本的政治理念傳達給很多政治冷感的市民。然後，運動失敗了，他承擔後果，坐了近一年的苦牢，寫了一本好書。

為這本書寫序的是朱耀明牧師，書末附錄了蔡子強、周保松、蔡東豪三人探監的記錄。這幾位陳教授的摯友，都是香港社會的精英，他們關懷的不只是陳健民一人，關懷的是廣義的香港人。我又發現本書編輯是張玉鳳，她是我當年在文匯報副刊的同事，多年未有聯絡。想到這麼多精采的香港人，有的名字響噹噹，更多的無名無姓，幾百萬人追隨陳教授們，從佔中運動開始，以香港的苦難寫成世界歷史濺血的一頁，彼此不離不棄，守護我們熱愛的故土。想到這一點，就相信我們的路一定能走下去，陳教授的辛苦一定不會白費。

因此更想起佔中運動、旺角事件、反送中運動中被捕的義士們﹑梁天琦們，他們現在又如何呢？梁天琦是年輕一代優秀的代表，富於政治激情，頭腦冷靜，思想敏銳，意志驚人地堅定，是香港未來的社會棟樑。希望他一切安好，保持樂觀，將來出來後，再為香港打拚。

保自由真不容易，爭民主更難，世上事只問該不該做，不問難不難。