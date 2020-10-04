直播直銷 - 左丁山

在黃埔海福樓飲茶之時，姬絲汀等三女士要求買自家製鳳梨酥，左丁山說供應者應付不暇，中秋後罷工，冇得傾。姬絲汀話：「不如索性轉行做生意啦，攞正牌在工業大廈搞個廚房，以後在廚房直播直銷鳳梨酥，有得諗。」識得做未必識得講，要搵人做主持噃，係一筆費用，姬絲汀話：「分成啫，固定費用比較少，是但搵個KOL做主持就掂。」

呢個世界咁易做生意賺錢？唔信。女士A話：「試吓無妨，現在連本港上市集團都搵KOL帶貨做fb直播直銷，顯然係一個新現像，內地網民多，網上直播直銷已成潮流。風氣傳到來香港，會唔會持續一段時間就唔知，但現在就受熱捧，所有digital marketing嘅人員都一窩蜂要加入。左丁山你不如加入做銀髮一族產品KOL。靠你把口在fb賣產品，或在蘋果動新聞開一個新戰場，賣得嘅話，全部贏贏贏，冇輸家。」

吓，臨老獻世，唔好啩。賣產品嘅KOL應該要求口才好，產品知識好，懂得捕捉顧客心理，懂控制節奏，唔好直播時出現悶場先至得噃。

女士G嘆一口氣：「左大哥真係老氣橫秋，一般KOL邊度駛有咁多優越條件吖，我上星期為咗公司想參加直播直銷，特別搵咗一個節目睇，只係賣紅酒嘅，只見一位女士做主持，面貌嬌俏，賣相唔錯，你估佢講乜呢：少少產品知識都唔識，一味講：呢隻紅酒好香醇，唔失禮，與老公撐枱腳時飲番一枝，大把情趣，好好味道，真係好飲㗎，包你喜歡，買番一枝試吓啦，三百蚊啫，真係冇得彈㗎，好好飲，信我，好好飲，包你男朋友，女朋友，老公，太太鍾意。哎吔（飲一啖），真係好好飲……」左丁山聽到為之失笑，女士A話：「你唔好笑，KOL即場收到成百個柯打，間供應商先至真係笑得咯！」左丁山聽完，覺得自己真係老到out晒，唔識當前潮流。不如蘋果動新聞開個直播台，搵畢明做KOL賣紅酒啦，要賣過千蚊一枝嘅香檳，紅酒，白酒，威士忌……又搵蔡瀾賣呢種嗰種醬油及東南亞特別食品……黃之鋒賣日本卡通模型！老些少嘅人就會記得三十幾年前美國流行電視直銷產品節目，現在改個平台，由電視改為網上，即買即付款，總之橋唔怕舊，最緊要受，新瓶裝舊酒，仍然賣得。