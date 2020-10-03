代陳同佳答潘媽媽問 - 林夕

陳同佳的聲音真偽不重要，真，又如何。聲音可以是真的，心意也可以是假的，即使真心實意，也是讀專人撰寫他照稿誦讀。

二十三秒錄音含標點符號共七十個字，可視為《逃犯》第三季預告。以前有些連續劇是一邊拍一邊看收視與觀眾反應，不斷修正劇本的，這一齣荒謬慘劇也可作如是觀。所以，還有得等。

潘母立刻回應的字數多過港台距離的海里數。為什麼強調「立刻」，因為要赴台也是立刻可以起行。不必因疫情隔離十四天，應該會直接在環境比深圳鹽田監獄好得多，比安全屋差一點的拘留中心，等候正常文明程序：落口供，審訊，判刑。所以潘母才說他：「不必找藉口拖延。」

潘母問陳：「你若是有意自首，為何拖到現在，你有難言之隱嗎？」其實管浩鳴適時的發言已經代答：「週一會通知台灣律師安排赴台手續。」

本人在此補註：若一年前即赴台，送中條例就不能成立，政府需要立刻收回，所以只能利用洗黑錢罪重判，讓陳晾乾，出監後，送中條例回收，引起全港動亂，立刻赴台，等於火上澆油。現在，等什麼呢？管人大回答了，等律師。

那位律師，本人沒確據但猜到是誰。此律師出了名是貴族律師，若問，誰出的錢？幹麼那麼熱心？請回溯當時，此律師已出過頭，配合台灣前總統一起喊冤，喊得比潘母還慘烈。若問何以故？一則跟港府修例需要合唱，二則矮化台灣地位，三則批評蔡政府放棄司法管轄權。

若問到現在何以又是管浩鳴？管政協配合港共政府是義務，管牧探監幾次以秒速讓陳成為信主，則是策略。若熟悉台灣司法制度以及量刑個案，就知道要以聖公會管浩鳴牧師出頭。

台灣法官以恐龍及佛心馳名。恐龍者，生於遠古時代堅離地球之謂也。佛心者，慈悲心有時會影響量刑準則。本人不是港官，不介意評論個別案例。陳同佳此案，若做好準備，才可以赴台逃生。台官量刑有機會逃過死刑者，最好信佛，信耶和華其次，有宗教信仰，在入獄前後抄寫佛經或詩篇。

大家現在明白，非管浩鳴這樣的雙重身分雙面人，不能擔當得起這敏感的國家任務。那退休後再度出山成為天主教港區主角的湯漢樞機呢？除了年紀體力條件之外，大家不難猜到，有心人若有心將管浩鳴加入聖公會的經過起底，就會得到啓示。（明續）