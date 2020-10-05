李光耀看錯習大大了？ - 曾志豪

最近買了一部《李光耀觀天下》的書，可以說是一本「李光耀版的命理風水書」。因為書中預測了世界不同國家的發展形勢，等於是政治貼流年運程，政治一天已經變得太快﹕特朗普中了招、共產黨員禁止移民美國，李光耀當日卻敢預測局勢，只能講句佩服。

李光耀當然要預測新加坡的亞洲強鄰，中國。先講賣點，李光耀是見過習近平的。而那時的習近平就是「儲君」身份，未有展現今天總加速師的氣勢。那麼李光耀第一眼看到的習近平，是甚麼感覺呢？李光耀看中國的發展，是和平發展？還是蝦蝦霸霸？他又如何預測中國何時有民主？

再講派彩：大部份貼錯！新加坡燈神！但對中國人有無可能實現「一人一票普選」的分析預測，頗有道理，那正是可悲之處。

正式入內文，李光耀是2007年的時候訪問北京，他並無要求和習近平見面，倒是共產黨主動提出，「不如見吓習近平」。所以李光耀當時已經心知，這個習近平一定大有來頭，肯定便是胡錦濤的接班人。

以下是李光耀的批文：「他給我的印象是一個心胸寬廣的人，用中國的說話是『大器』，與之相反便是小器，他絕不是胸襟狹隘」。

嘩嘩嘩！「大器」說的是把「小熊維尼變成全國禁忌詞」嗎？任志強因為說了一句「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」便被人打入天牢十八年，這肯定不是「心胸狹隘」啦！

李光耀還說習大大「考慮問題很有深度，不願炫耀才華」。現在大家都知道甚麼原因了，成語用錯、中文字讀錯，被李銳批評「小學生程度」，當然不敢「炫耀才華」！

李光耀應該沒有想到，這個「大器」的領導人，現在居然變成了「加速師」。