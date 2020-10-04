潘曉穎案，棄如敝屣 - 古德明

二零一八年二月，有陳同佳者，攜女友潘曉穎赴臺灣，殺人棄屍，隻身逃回香港。潘母向民建聯求助，結果是鄭月娥政府乘機修訂《逃犯條例》，把引渡疑犯範圍擴至臺灣以至全中國，激起香港連場民變；而修例不成之後，潘曉穎案就給棄如敝屣。潘母最近對《立場新聞》記者說：「我們當初彷徨無計，於是求助民建聯，想不到引起這麼多事，現在非常內疚。」

民建聯是中共旗下政黨，能通天聽，小民不察者往往就視為法力無邊救苦救難觀世音，否則潘母為什麼向民建聯而非民主派求援手。她顯然沒有留意二零一八年二月初一段小新聞：西區均益大廈小業主恨業主立案法團多年來似乎「賣了給民建聯」，大小費用林林總總，都是慷小業主之慨，最後忍無可忍，力抗重重阻撓，才得召開業主大會，投票奪回法團。民建聯固然財雄勢大，但小民投靠，未必有好結果。

而中共最擅長把壞事變成好事，為其所用。一九四六年七月，中國民主同盟兩名親共文人李公樸、聞一多相繼遇刺身死，一般人自然認定是國民黨所為，反國民政府浪潮一時席捲全國學界，毛澤東就為之歡呼：「蔣介石進犯軍和人民解放軍的戰爭，是第一條戰線；正義學生和蔣介石政府的鬥爭，是第二條。」美國也因此斷絕援助蔣政府。所以，李、聞甚至潘曉穎，都可以說是死得好，潘母不明白而已。