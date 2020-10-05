馬騮二三事 - 邁克

有家教的小朋友收了厚禮，講多謝是應該的，既然出手闊綽的一位對生物學素有研究，大家臭味相投，順便討教在所難免。藍血家庭三個小成員，哥哥佐治問的是「你認為下一隻絕種動物係乜」，腦裏恐龍群組呼之欲出，單單遊覽侏羅紀公園不夠過癮，渴望增添現兜兜的新品種；姐姐夏綠蒂天生珍奧斯汀小說脾氣，閨秀得來坦白可愛，開門見山無條件交心，「我中意蜘蛛，你中唔中意」，可能肯辛頓宮也慶祝哈囉喂，同齡平民百姓小女孩一窩蜂扮公主，如假包換的公主覺得着條紗裙戴個鑽石皇冠蹦蹦跳跳稀鬆平常，選擇闖進盤絲洞取經。輪到兩歲半的弟弟路易，掌握聲線尚未完全得心應口，「你中意乜動物」清純如早上第一道陽光，連鐵石心腸也無從招架，何況九十幾歲的爵士本來就童心未泯，眉飛色舞答：「我最中意馬騮，因為好趣怪，同時又唔會咬人。呃，其實有啲會咬，不過小心就冇事……」

哈哈哈，我當然又想起西西。《我的玩具》幾張作者玉照，其中一張拍於上海野生動物園：「環尾狐猴同樣生活在大片的草坡上，看見訪客，就連群結隊從木屋跑出來，熱情得不得了，還跑上我的肩膊、頭頂，是我穿戴得跟牠們同一顏色？別緊張，牠們的指爪柔軟小巧」。數周前有單花邊新聞，不知道猿猴達人有沒有留意：馬來西亞柔佛州峇株巴轄縣有個大學生，手機在家中離奇失蹤，「沒有爆竊跡象，我懷疑係巫術」，第二天後園叢林發現猴子蹤跡，手機同時尋回，打開一看，相簿裏不但有馬騮自拍，還有視頻——報導沒有註明是否TikTok。