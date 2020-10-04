用阿婆棺材本抗疫 - 高慧然

中聯辦主任駱惠寧落區探訪基層巿民，獲獨居長者、74歲的婆婆送贈11萬私己錢，要求他代交中國，用以抗疫。

婆婆早已退休，這筆錢得來不易，不知道是不是執紙皮和汽水罐換來的棺材本？駱惠寧收下的時候不知是甚麼感覺？

奇是奇在，疫情從爆發至今，已持續八、九個月，婆婆要捐錢的話，早就可以透過各種途徑去捐，卻一直等到駱惠寧上門去探訪時才交由駱惠寧捐，看來她未卜先知的能力比麥玲玲還略高一截，早就知道駱惠寧會去她家，所以早就去銀行取出11萬現金，坐在家中等。另一個有趣的地方是，香港人過去多年捐慣了錢，又不是七一遊行時向政客的捐錢箱塞錢，又或者上街遇到小朋友賣旗，其他情況下捐款，不是轉賬、入數，便是交支票。怎麼會用現金捐款呢？也太「復古」了。

不過算了，看古不駁古，食吓花生算數，我不打算窮追猛打。

記者應該問問婆婆，為甚麼要捐錢給中國？她不知道中國是強國嗎？中國早已控制疫情，不但如此，還有大量能力和資源向各國輸出防疫物資。為甚麼婆婆認為盛世強國需要用她的棺材本去救助？

我在弱國加拿大，看到加國政府每個月向受疫情影響而失去工作的國民派發2000加幣援助金，讓他們安心居家抗疫。弱國派錢給民眾，而完全不需要民眾捐出私己錢支援國家。反而強國需要小巿民捐助？婆婆也太看不起強國了。