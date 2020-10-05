老將死不了了 - 李純恩

前一天北京革命群眾剛剛受了我的啟發，知道為祖國大局着想，特朗普活着要比死了好。以為就此把他打發了，不料，第二天電話又來了。

「你看電視了嗎？特朗普挺精神的，好像沒事了，美國的醫療技術真厲害呀！」我說還沒看新聞呢，再說特朗普精神好不好，跟我沒一毛錢關係。

「嗐，你怎麼一點都不關心世界大事！」他開口有點嫌棄我。我馬上承認是自己疏忽了，尤其人在香港，萬事不用翻牆，什麼新聞都看得到，了解世界要比內地革命群眾容易得多。有這麼優越的條件，是應該好好關心世界大事，好好關心特朗普的生死。

北京革命群眾見我這麼誠懇的批評與自我批評，原諒了我不關心政治的錯誤，繼續諄諄教育：「你知道嗎，美國的醫療很厲害，特朗普一時半會兒是死不掉的。」我連連點頭：「是的是的，死不掉的，死不掉的。」他又說：「老特不死，就可繼續搞爛美國，所以，希望他早日復元，精精神神。」我一聽這是我前一天教育他的內容，現在反過來教育我了。但接受教育要虛心，便依然像聽到新發現一樣應喏：「對對對，一定要精神，一定要精神。」他最後非常自信地說：「習主席已經打電話問候老特了，這對他是多大的鼓勵呀，這就說明，老特雖然不好，但還是有利用價值的，所以，我們以後即使罵他，也要有分寸，不然就跟不上黨和國家的外交政策了。」我簡直就覺得是在跟王毅部長通電話，肅然起敬，連聲唱喏：「是的是的是的。」北京革命群眾滿意了，欣然收綫。