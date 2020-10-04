等待你的只是一張免費機票 - 林夕

續昨文提要：「為何拖到現在，你有難言之隱嗎？」有，管浩鳴表示：「會通知台灣律師安排赴台手續。」

本席繼續當此案代言人釋疑解惑：話說何以是管浩鳴，而不是林鄭大前天所說的其他有心人，只因他既是管政協，也是管牧。這位牧者讓陳同佳神速信神，是所謂安排的第一步，昨文已講過，台灣法官量刑對有信仰人士特別慈悲。

第二步，早在陳釋放時就做了，君不見陳教徒道歉之口水天上來，然後奔流到海不復回，又回到疑似公帑租用的安全屋；君不見在台灣這叫做「有悔意」，在高堂懸着明鏡下悲削髮，悔過喔，往往就會有仍然「可教化」的說法。

潘母問等什麼？有理由懷疑是那名律師在研究法官問題。台灣不是大陸，法官當然沒得比也沒得選，但，若有能人了解排期時間表，哪位法官比較有佛心，不能指定也未必全無機會抓住目標法官。如果這猜疑有誤，本席願意第一時間在這裏寫悔過書。

等什麼？陳同佳願意悔過，但不至於以死去贖罪。這一切「安排」不外乎爭取不必判死刑。陳即使實質上是人質，但他誓死不接受死刑，在港+共政府管轄地，有可能被自殺，若如此，本劇未免太難看，輿論會譁然。陳願意赴台，條件應是處理量刑。前馬總統簽了兩公約，精礙者、不知自己做了什麼者也不宜判死；惟，手法若太兇殘，又另作別論。陳碎屍之後，逝者大體的遭遇，看在法官眼中，念念不忘，必有迴響。所以陳本尊首次鞠躬道歉，做足台灣嫌兇在警察局前那套之時，即時有有心人撲出來說若赴台必死。這配角喊完話之後，這下死了，於是陳等待的是免死。

本席在此奉勸陳同佳，不怕的，死刑犯要等總統宣布執行，統計到現在，積壓待判為40人，還沒吃子彈。建議陳在矯正署裏勤抄聖經，有人看到的時候立刻祈禱，一直押後到生病時，就在病床上贖罪，喔，還有廢死聯盟最後扳回一城的機會，總之景況比留在安全屋優渥很多。

人難免一死，舉個例而已，林鄭管牧以及本席也會死，怎樣死死在哪裏沒分別。重點是在生過程，活得心安理得，毋負在地上事工，惡與天堂的距離才有機會縮短。

陳同佳啊，你不是教徒嗎？潘媽媽都願意替殺女兇手買機票，替你寫求情書了，等待你的是飛機航班，然後是主內釋懷，最後才是天堂。你安心上路吧，全港人在等待你投案，記住，不是你們一直故意說錯的「自首」，能減輕判刑喔。