他會騙，你不會 - 陶傑

川普感染病毒，神速痊愈。坊間以廉價的陰謀論視之，例如說川普學了台灣的陳水扁，用一顆子彈玩苦肉計。

將川普和陳水扁相比，無疑是將愛馬仕包包跟淘寶買得到的藍莓手袋擱在同一貨架之上，雖然阿扁也是台灣普選的總統，台灣和美國同享民主，畢竟略對西方文明之貶抑。

計算是有的，不過不是陰謀，而且其中卻至少是巧合。譬如，川普宣布染上病毒之日是星期五，股市此日下午收結，進醫院之後，宣布星期一最快可出院，果然就出來了，星期一股市重開。

而且在宗教的意義之上：耶穌受難日為星期五，復活節日為下一個星期一。川普活過來，坐直升機由馬里蘭的醫院空降白宮停機坪，拍攝的紀錄短片荷李活水準，而且與一九三六年德國紀錄片女導演萊芬斯黛拍攝柏林奧運會，元首希特拉的座駕機從天而降，有如上帝下凡，影像語言相似。

那麼川普是納粹？還是其支持者低智？隨便怎樣說。或者希拉莉當年定性：「選川普的人都是一籃子的可憐蟲」是正確的判斷，但在川普眼中，投希拉莉和投拜登的又何嘗不是。情緒衝動破口大罵都沒有用，選舉是一場博弈，博弈不講是非，只問輸贏。

至於騙，是是是，民主都是關於怎樣騙你一張選票的學問。馬英九和小杜魯多，都沒有本事，皆以一張白嫩臉蛋騙女人票。奧巴馬騙東西岸中產票。彭定康資深政客，來香港深入民間喝涼茶、搭地鐵，亦騙殖民地民望，都騙得成功。關鍵在他騙選票之後，有沒有向人民捅刀子；以及你騙他也騙，為何彭定康騙得了，其後繼的幾個土著特首，就是沒有騙人的本事。

不論競選、遊說、還是美國AIA保險公司僱的那個黃面孔的整容女經紀想請你買她的保單，都是關於offer一個argument。而argument，十之八九，要convincing，在人文社會的範圍，都有騙的成份。唯美國的左膠逐漸不服輸，見識漸淪與遠東許多網民相同。

所以華盛頓黑人暴動，川普手持一本聖經，穿過人群，在教堂門口舉起：影像力震撼，簡直智勇雙全。