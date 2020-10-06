東西交融第一把手（Kenzo之二） - 鄧達智

Kenzo之前，巴黎沒有其他設計師作過東方概念？有，然而不多。

歌劇及荷李活電影反而有好幾套：蝴蝶夫人，上海快車（ 第二女主角Anna May Wong形象服裝簡直永恆，影響了慶回歸1997年John Galliano入主Dior第一炮「香港系列」），生死戀，蘇絲黃的世界，Mahogany（Diana Ross主演及設計服裝）⋯⋯等等。

不用說上世紀，就是今天西方人對中國、日本、韓國、香港、新加坡及台灣的印象都十分含糊。早在70年代初，Kenzo送給巴黎時裝界、尤其媒體可作大篇幅報道的大禮：East Meets West東西方交融。

數年後，繼Kenzo打響頭炮，日本同胞Kansai（山本寬齋），Miyaki（三宅一生）等等都以東西方接軌的設計題材在西方，尤其巴黎發揮個淋漓盡致，三宅甚至於1978年出版大型畫冊《East Meets West》驗明正身。

Kenzo在巴黎站穩第一步並非後來日本同胞精闢的前衛解構，而是東方衣着文化特質與西方結構鮮明且剪裁適體的衣服設計結合。現代服裝壁壘不森嚴、界線不分明，摒棄傳統，縱使日本設計師當年問鼎巴黎除了用上日本元素，韓國、尤其中國特色也大方應用，Kenzo尤甚。

Diana Ross設計1975年電影Mahogany金碧輝煌東方園遊會系列，或金童子聖羅蘭於1978年推出的「中國系列」，70年代初Kenzo推出日本農夫+中國農夫+小小李小龍=東方方程式衍生的系列，比較前一幾乎杜蘭朵或者蝴蝶夫人，前二則是西方人眼中的東方理所當然。雖然聖羅蘭設計的中國系列可穿程度甚高，卻針對他比較成熟的慣常顧客或高級訂製貴客，而非Kenzo配合當時得令Pret-a-Porter（便裝）充滿人氣的貼地設計。 （未完，再續）