胡適說的 - 李純恩

大學生小朋友終於回學校上課了，久違之後便有新鮮感，希望他剩下的大學生涯順順利利。這天跟他閒聊，說到年輕人的成長，想起胡適自傳中說過，「把自己鑄造成器，方才可以希望有益於社會。真實的為我，便是最有益的為人，把自己鑄造成了自由獨立的人格，你自然會不知足，不滿意現狀，敢說老實話。」「把自己鑄造成器」，便是自我「修身」，想要成大器，要靠自己修煉，且要保持「自由獨立的人格」。自我鑄造成器了，才有資格和能力貢獻社會，若自己都搞不掂，就要「服務社會」，搞不好就變了社會負累。

學校畢業，踏入社會，照胡適的說法，就是「第一，要自己能掙飯吃。第二，不可搶別人的飯吃。第三，要能想出法子來，開出路來，叫人有掙飯吃的機會。做得到這三點，做人便做得成功了。」

社會品流複雜，「政治正確」日新月異，怎麼去分辨真偽，那還是聽胡適說：「一個骯髒的國家，如果人人講規則而不是空談道德，最後會變成一個有人味兒的正常國家，道德自然會逐漸回歸。反之，一個乾淨的國家，如果人人都不講規則而卻大談道德，談高尚……人人大公無私，最終這個國家會墮落成為一個偽君子遍佈的骯髒國家。」胡適這些話說了超過半個世紀，今天聽來也不過時，年輕人如果記得住一些，受用無盡。