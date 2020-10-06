到底是誰精神不平衡 - 林夕

何君堯在建制派群組內洩漏國家任務，要整頓界別包括……。還用你洩密？用膝蓋都想到、用眼睛都看見，當然是教育、教會、媒體。用小粉紅心態講一句，他算哪根蔥，那麼民建聯工聯會還有人大政協，爭着做傳話人，哪輪得到他來講廢話。最近他又發信投訴《鏗鏘集》兩輯「誰主真相」與「元朗黑夜」，不夠宏觀，又在訪問中針對他本人。

台長梁家榮沒說錯，關於7.21事件的兩集內容，無論從新聞學、拍攝角度或素材選取等：「製作水準足以作為新聞學的教材和典範」，可惜港台隸屬於有點不關事的商務及經濟發展局，現在還有泰山壓頂的港台顧問委員會。要顧什麼，要問什麼？看顧着製作，代投訴者問問題，問港台「721誰主真相」對時間整體陳述是否平衡。

記得這一集《鏗鏘集》收到按讚無數，不是說問到何君堯發脾氣那不堪的片段，讓黃絲痛快，是那種深入採訪的精神，甚至不惜按鄉士派人士的門鈴，只為求真，當時我還說港台記者做了警方該做的事情。

要平衡？記者都跑到去警署問高級警官了，可惜都避而不答。七二一當晚元朗警署拉上門常關，警方沒回答原因；記者未能就此強迫官員開口，那的確是失職，對元朗事件持不同意見者，兩造雙方都有公平機會各自表述，「整體陳述」還可怎樣平衡？我只疑惑，如果投訴人不是立會議員何君堯，只是普通市民，顧委會會特別攤開投訴信要港台檢討嗎？

廣播處長要看這太上皇顧委會的臉色，由一個外行領導內行的慘劇。主席林大輝一句：「任何機構，員工來來去去很尋常，合則留不合則散。」顯示這太上皇對於一名記者的延任合約，都要發表意見。不是有人投訴，才驚覺歷任now、無綫新聞、明報的利君雅，在港台當助理節目主任，做了三年還在試用期。明白了，利君雅罪在問了官員一句：「請講人話」，那麼，所謂監督，就是要港台電視不要再講人話，要講中立平衡講了等於沒講的官話。

港台電視這兩年的節目，共獲42個獎項，可惜都是外國勢力頒發，這或者是死亡之吻。公道自在有心人的心，港台製作無論是探究政治事件真相，或是探討社會問題，肯面對現實的人，都不會認為是「有預謀地散播特定觀點」。那到底是誰的精神不平衡，抑或反映香港媒體已經失衡很久，不講人話的媒體才能生存？