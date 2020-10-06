林鄭夠膽「迎難而上」？ - 馮睎乾

九龍塘宣道小學一名教員，因為去年在工作紙問了幾條關於言論自由和「港獨」的問題，例如「你認為甚麼是言論自由」、「沒有言論自由，香港會變成怎麼樣」等，史無前例被教育局取消教師資格。昨日林鄭月娥見記者，支持教育局決定，並不點名批評前任特首「比較避難」，今日特區政府則迎難而上。

狗咬狗骨我是支持的，但林鄭這樣鬆毛鬆翼，對於包括廣告統計員在內的幾個特首，實在有點不公道。須知人家身驕肉貴，沒有被美國制裁，不似你爛命一條，可瘋狂做盡違背社會常識的事。所謂「世上無難事，只怕有得輸」，這位行政長官已臻nothing to lose境界，有什麼難倒她呢？何況林鄭做事還「有根有據，有規有矩」。

什麼「根據」？看看《教育條例》，就知道教育局常任秘書長可「依法」隻手遮天。第47條列明，只要常任秘書長「覺得」某教師不稱職，或專業失當，或影響學校秩序，就可吊銷該教師的專業註冊。據第22條（e）等，如常秘「覺得該學校的管理並不令人滿意，或並無以適當方式促進學生教育」，也可取消學校註冊。最厲害是第6條，列明行政長官有權指示常秘執行職務，而常秘必須遵從。有程序就不必講道理，有法律更不必講天理。

如果問關於「港獨」的問題，就是鼓吹「港獨」，那麼問「法國大革命成因」，一定是鼓吹革命，問「秦朝為什麼覆亡」，就是顛覆政府了。對不對？我建議愛國藍絲，立即向教育局投訴「有陰謀、有計劃地鼓吹港獨」的歷史科。哎呀，不止歷史，聖經科也有問題，因為它推崇一個犯了「羅馬國安法」的獨派死囚，明顯有鼓吹犯法之嫌。

英文科鼓吹「國際戰線」，物理、化學科鼓吹自製武器，數學科最離譜，居然鼓吹思考。人一懂得思考，就很難再相信政府的宣傳了。林鄭應該取消以上科目的教師資格，這才叫「迎難而上」。