誰來保障我們 - 蔣芸

國安法當日草草推出，這一段日子究竟拘捕及控告了多少被稱違反國安法的市民？是否發現此法已變成不需要太多理由及證據，就可隨時陷人入罪的一頂金箍罩。

有權拘捕市民的差人，尤其不必具備法律知識去了解國安法，更不必上堂補課去了解所謂犯國安法究竟包括些什麼行為？如今是只要看誰人不順眼先抓了再說，以後的事不必理會，放出一群有如打了雞血的執法者，市民早已是一看到差人就繞道走買你怕，卻也未必安全；如果國安法目的正在於此，那麼可說已收到效果，但是國安法橫行下的香港與極權統治的鐵幕國家又有什麼區別？好好的一個香港突遭此劫，搞到人人自危，動輒得咎，有權在手的報仇咁報，大街小巷截查搜身，過路的不接受也得接受，更有可能橫禍隨時飛來。幾個月來太多的例子令人心寒，政府機構不想方設法去教育公職差人拉人應有限度有所本，怎樣才堪稱違反國安法？總得有一個明確的準則吧。

以上所寫的這些，如果硬要套上違反國安法，總可以吹毛求疵，或用放大鏡去檢驗說你違反了那些；只要唔啱聽，不肯歌功頌德便有問題，說來嚇人但雖不中不遠矣。

任何法律的制定，豈有一面倒的傾斜，豈有不是為了保護市民而是千方百計羅織入罪，在一個有法制的民主城市，豈有拉人由軍裝武裝人先行定奪，拉了再說，其他的一概不管，這樣漏洞百出、匆匆推出的急就章之法、 究竟犯沒犯法又由誰說了算的法，普通市民的保障究竟在那裏？更別去討論一向的民主社會人民該享有的基本自由在那裏？