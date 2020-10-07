電話亭（中） - 李碧華

香港人都好得閑，總有路過的街坊八卦這陌生「亭長」，因為他收音機聲浪也隱約傳出。

「今時今日還聽收音機？手機都有粵曲聽啦。」

「你別說，手機要叉電，否則是廢物，收音機入電芯就得，更方便。」

「喂！阿伯竟然聽《哥仔靚》呀，就是『哥仔靚 靚得妙 哥仔靚咯引動我思潮……』。」

「唔係，係紅線女呀。」

也許只有這些一把年紀的師奶才對那《餓馬搖鈴》曲子以及紅線女有回憶。電話亭中老頭仍沈醉在《一代天嬌》……

「唉吔悲聲呼叫似鬼調 悲聲呼叫 過峽上山行橋 臨崖遠眺 野嶺悄悄 徒獲得一片寂寥 唉心驚哥哥佢有不妙 深驚哥哥中計 中伏葬山腰 不死都也難療 金甌永缺 百姓沈淪 葬魔潮……」

曲詞預兆淒涼，有死象，帶寒意。粵曲和獨特的紅腔當年風靡一時，不過此刻無人記取，紅伶亦已逝世（2013年）。此曲時代背景不明確，因涉「秦晉相爭」，或在春秋時代……總之生死滄桑。

老頭閉目隨曲詞跌宕，聽了千萬遍仍心焉嚮往，真是聽出耳油了。

「喂！」來了一個莽漢，都五十多，朝電話亭叱喝：「我忍你好耐嘞！」

老頭微微睜眼一看：「老哥，唔好意思，聽曲大聲咗D。」

「我唔係話你D古老催魂曲，我係話你點解搞『流膿牆』！」

白衣人聲大夾惡，指着電話亭，這三塊長板（沒有門）已被貼上好些五顏六色的紙條，一些寫時間，一些寫地點，一些寫人名或綽號……

「電話亭是公家嘢，你霸住晒仲貼紙？分明係港獨！」

鄉音話還未了，竟然血氣上湧，粗暴闖入這狹小空間，猛力撕走亂拋亂扔，電話亭四下都是紙屑。

「『流膿』吖嗱！我幫愛國同胞清理垃圾！生人霸死地？走呀！唔走我報警投訴㗎！」

殺紅了眼的莽漢，根本不知內容，更不知詭異地，其中一張紙條，上面竟有他的名字「林細九」……

（明續）