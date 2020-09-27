所幸只是釘牌 - 高慧然

那個被砌生豬肉、散播港獨思想，從而被釘牌的小學教師，此時此刻是甚麼感覺呢？有傳他是家庭經濟支柱，突然失去穩定收入，會陷入經濟危機。不過換一個角度看，正因為他是家庭頂樑柱，沒有他，他家就家不成家了，所以，他應該暗暗慶幸他只是失去執教資格而已。他仍然可以回家，陪伴家人，看着孩子長大成人。他的妻子不必像劉霞、李文足那樣變成望夫石。

不要以為我在危言聳聽。楊潤雄在記招回答周融轄下《香港G報》記者提問時便坦承，個案不轉交特區國安部門處理，只因為發生在去年3月，尚未有國安法。換言之，此後若有教師同樣被砌生豬肉，就不是釘牌那麼簡單了，會由國安部門出手。若最終被指違反國安法，那麼等待他們的命運是甚麼？觸犯國安法最高刑罰是終身監禁，而且可以送中。

國安法像一把利刃，懸吊在教師頭頂，讓教師如何無視？那個被砌生豬肉的教師，非常專業，並未在課堂表露其個人立場，他只是提出一個問題，供學生探討。他真正的罪名不是港獨，而是提倡言論自由及獨立思考。這才是政府最恨之入骨的死罪。香港人從去年4月抗爭到今天，不就是因為擁有獨立思考的能力嗎？

搞傳媒、搞司法部門、搞教育部門、搞醫療系統……一個緊接一個，誰敢相信，文革2.0竟發生在香港。