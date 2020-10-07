露鼻如露械 - 李純恩

一個下午戴着口罩在中環和灣仔出沒，有一段路見左右沒有人，便拉低口罩，露出鼻子透氣。突然心中一凜，想起疫情初發之時看過幾張宣傳戴口罩的漫畫。第一張漫畫上是兩個光着屁股的男人，對着互相尿尿，尿都射到對方身上。這張圖，說明如果不戴口罩，病毒便會毫無遮攔噴向對方。第二張圖是一個男人穿褲子，一個男人不穿褲子，不穿褲子的男人把尿尿向了對方，對方褲子盡濕。這是說明一個人戴口罩一個人不戴口罩的後果。第三張畫是一個男人穿褲子，另一個男人也穿褲子，但把褲頭拉底，陽具掛在褲外，一尿，又把對方的褲子弄濕了。這就是說戴口罩要戴好，不要把鼻子露在外面。

想到最後一張畫的時候我正拉下口罩露出鼻子吸氣，突然感到這麼一來，就像把陽具掛了出來！

這就是教育的威力了。幾張漫畫，令人深覺鼻子如陽具，須有褲子掩蓋，不可隨便瞎露。雖說早就有江湖相士說男人鼻子暗喻陽具尺寸，鼻子一大，那裏不會小，鼻子秀氣，那兒也大不了。但露鼻如露陽具，則是最新教育。以至現在不戴口罩上街等於光屁股出行，戴口罩露鼻子等於男人穿褲子中門大開屌而郎當。順此想像下去，便是陽具都長到臉上去了，且男女皆然，若不用口罩遮住，自由晃蕩，大街上將是如何一幅風景畫！想到此處，急忙將口罩扯上，生怕一不小心，碰到個喜歡me too的男女，記住了這一刻，過了三十年後投訴說我曾經當街露械，那就麻煩了。