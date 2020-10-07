李小加選特首？ - 左丁山

新加坡聯合早報並非香港政治評論專家，突然之間發表一篇報導話香港交易所行政總裁今年年初提前離職後，有意競逐做香港特區行政長官，並已開始組織競選班底。消息一出，傳言四起，本地報章即時提出三陳，陳智思、陳德霖、陳茂波亦有意角逐特首一職，已分別招兵買馬搞競選。

特首選舉要到2022年第一季末先至舉行，依家就講競選，早唔早啲？按以往經驗，明年七八月之間，假如真係要參選，陳智思便要離開行政會議，陳茂波要辭去財政司長職位，九月開始競選活動，六個月後就選舉。推算時間，現在醞釀、放風、搵競選團隊做足準備工夫，都差不多了，但有一個大前提就係林鄭自願放棄連任或被放棄連任（如2016年梁振英），三陳一李或其他有意者先至會興致勃勃，但睇吓林鄭近期雖然民望低處未算低，但頒佈國安法之後，林鄭似乎打咗補針，愈戰愈勇，言必中央，唔似會願意自動離職，放棄連任噃，如果佢唔肯放手，三陳一李是否真的膽敢挑戰呢？

這日中環飯局，大家話題集中於三陳一李，但因要分四人一枱，大家談話未免大聲咗，左丁山見大家講得咁放，講得咁大聲，就請各人細聲啲，唔好咁放，隔牆必有耳也。

先講李小加，博士C不來吃飯，傳來短訊，質疑李小加有無參選資格，因為基本法第44條規定，行政長官在香港居住連續滿二十年並在外國無居留權。李小加在1999年加入美林做中國區總裁，2009年出任港交所總裁，但佢在美林，其後在摩根大通任職期間，是否連續居港夠十年？好似唔夠噃！維基百科講李小加家屬全部入了美國籍，賓架Ｗ講李小加以前有美國綠卡，現在有無放棄呢？咁要澄清。即係話，李小加可能會被基本法第44條DQ，講多無謂。即使查明有資格，但無任何從政經驗，標準中環人一個，觀塘荃灣喺邊度，李小加知唔知呢？呢位先生對香港社會民生好堅離地，幾難解決香港深層次問題，再者李小加有何選委鐵票／票倉？答案可能係零或只有中資企業支持佢。困難好大噃，李小加要諗清楚，除非係阿爺已討厭香港AO出身官僚及香港商人，要搵一位同聲同氣（按：李小加曾任內地記者受中宣部管，一定明白中央路線）嘅人做特首啦。（明日再續）