別人的國家選總統，八卦局外人指指點點無可厚非，甚至嘰嘰喳喳說三道四，雖然嘈音污染令人皺眉，也沒有什麼大不了。但是講還講，有必要氣急敗壞七情上面嗎，出動語言暴力攻擊異見人士，更幼稚得莫名其妙，所謂事不關己己不勞心，看熱鬧本來是輕鬆的娛樂活動，無端端倒貼那麼多感情，太不值得了。作壁上觀其實不是一門深奧學問，不過要守規矩，就像坐在牌友背後眺望竹戰，切忌以總司令口吻吆喝「你盲嘅咩？下家做緊筒子，叫糊叫到隔籬街都聽到，你仲打隻豆皮仔？梗係打紅中啦」，如果因此發生血案，不會有人同情被打扁的大嘴巴。尤其教我納罕的是，上一回選舉，干預內政的境外勢力明明撐橙色物體呀，出盡吃奶的力搖旗吶喊，口口聲聲「咪畀隻死八婆入主白宮」，怎麼反轉豬肚就是屎，不遺餘力打倒四年前的自己？

高人聽聞我發牢騷，翻翻白眼義務權充心理輔導員：「基伯，呢次係你唔啱，我哋做人唔可以太過自我中心，要設身處地替其他人諗吓至得㗎。先排你自稱走地雞，炫耀自由嘅嘴臉即使乞人憎，我見係事實，費鬼事話你，吓，估唔到你三分顏色上大紅，越整越離譜。人哋啲內地雞好嬌貴㗎，成世踎晌溫室接受飼養，飯來張口衣來伸手，似得你要周街覓食咁賤格咩？佢哋從來冇去投票站投過票，根本唔知投票係乜東東，點解你一啲都唔體恤，仲口出惡言侮辱佢哋偏執幼稚？而且自己冇得玩，目睹人哋四年一度為所欲為，肉緊叫囂係一種健康嘅心靈釋放啊，唔通你望佢哋粒聲唔出，一個二個抑鬱成疾先至安樂？」