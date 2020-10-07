我支持愛國教育 - 馮睎乾

前陣子，有個沉迷看蘋果的無業網民，批評教育局長楊潤雄「為官避事平生恥」。事有湊巧，當今所謂行政長官，前天就以斷水流大師兄「在座各位都是垃圾」的口吻，公然嘲諷前任特首「避難」，等於罵他們「為官避事平生恥」。如此針鋒相對恐怕會擦槍走火，看來下任特首的前哨戰，將比中美熱戰更快爆發。

林鄭雖謙稱不懂政治，但聽其言觀其行，絕對比那些「平生恥」的前任更具備搞政治的材料，你看她連「文字獄」也弄得有聲有色就知道了。「文字獄」是中國政治自古以來不可分離的部分，莫說「乜獨物獨」不容探討，就是「言論自由」也不該提倡。你也許不知道，較諸宋、明、清，元朝言論自由最大，結果最快亡國。

元末人孔克齊在《至正直記》卷二，寫過宋末士人梁棟一事。話說梁棟有一日登茅山，題壁賦詩：「大君上天寶劍化，小龍入海明珠沉。安得長松撐日月，華陽世界收層陰。」詩有兩層解讀：第一層用了兩個典故，即《晉書》記載的龍泉、太阿雙劍化龍飛去，以及柳宗元《龍城錄》所記的華陽洞小兒化龍；第二層則透過上述兩個典故，暗指宋恭帝逝世、帝昺投海，隱喻宋亡之恨，感慨光復無期。

有個茅山道士跟梁棟有私怨，看了這首涉嫌「引起人民仇恨政府」的詩，即向蒙古官府「篤灰」。案件上達都省，梁棟被捕而不認罪，最後禮部官裁定罪名不成立，說道：「詩人吟詠情性，不可誣以謗訕。倘使是謗訕，亦非堂堂天朝所不能容者。」於是免罪放還。梁棟寫此詩，嵌入一語雙關的典故，跟釘牌老師編寫教案一樣，都是「深思熟慮」和「有計劃」的，豈能隨便放過？元朝的官不是搞政治的材料，名副其實「為官避事平生恥」，難怪這麼快就滅亡。

特區教師該如何自處呢？答案是向鄭核心學習，迎難而上，在愛國教育方面開啟戰狼模式，勒令學生每天抄寫「我愛中華人民共和國，因為香港是中華人民共和國不可分割的部分，愛國不是選擇而是義務」至少十次，還要背默《基本法》。有學生不守紀律，教師可罰他們留堂抄寫上句一千次，屢錯不改就罰抄一萬次。不抄的話，教師可直接報警，指學生有計劃「播獨」。教育局會反對這種教法嗎？拭目以待。