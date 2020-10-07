繼川普中武肺，拜登也遭美國「政治正確」左膠病毒反噬。

代表種族平等大愛包容反極右法西斯、同時又特殊酷愛幼嫩女童肩膊、耳珠、腰肢的拜登，被指竟口出種族歧視之語。網路瘋傳的十秒影片，拜登「語出驚人」，聲稱「我之所以能夠被隔離在家裏，是因為某個黑人婦女能夠在雜貨店搬貨上架。」

雖然以非左膠之正常思維，拜登陳述者，只是普通事實，並不「驚人」。其語意邏輯是：1，美國的黑人並非個個伸手領取社會福利的懶人，居然黑人也有在雜貨店自食其力者。2，黑人親力親為，連婦女也親自將貨搬上雜貨架，其刻苦耐勞與世界工廠的中國勞工相同。3，拜登沒有如川普感染武肺，因黑人婦女在雜貨店做勞工相救，因此黑人是他拜登的生命守護神。

拜登此言論，明明充滿對少數族裔讚頌的正能量，何以令這位老人化身為種族主義之法西斯而引起左膠網絡歇斯底里的謾罵，真是一個謎。

東岸左翼學者的理論：你拜登得到雜貨店工人搬貨的庇護，不要緊，但不可以強調其種族膚色。

但是哈利王子的老婆梅根，自我介紹，卻強調她一半墨西哥族裔血統，另一半來自母親黑奴後代，引導觀眾注意她偏黑的膚色，卻贏得左膠粉迷之歡呼。

而我聽過香港的中國裔朋友說：「我母親年邁在家，幸好得到印傭悉心照顧，日子過得健康快樂。」強調「印傭」或「菲傭」，全香港華文報紙由蘋果到中國的文匯大公，全部這樣講，應該過不了美國左膠文革式審查。

而指出電影「天能」的男主角是一位身手敏捷的黑人明星、「月亮喜歡藍」的導演是黑人、拜登的副總統婦女候選人賀錦麗血統混有牙買加和印度，應該都犯了種族主義罪行。香港的傳媒和知識份子命苦，在「國安法」之外，還有大把政治地雷。

拜登雜貨店黑人搬貨隔離救命論，美國網絡熱議。只要神經正常，就知道沒有什麼好「爭論」的。網絡世代，人人熱議這種話題，群組「分享回應」，就耗費至少二十分鐘。日日分享回應兩三個川普拜登話題，還加上IG和Facebook，還有某國的抖音大媽群組藍營紅色大批鬥之類，或香港醫生群組討論「愛國是不是等於愛黨」，一星期幾多個鐘頭分享這些垃圾？是生命的攬炒浪費。

這些時間都省下來，關機，戴一副耳筒，沒有Wifi，以Hi-Fi聽巴赫的高德堡變奏曲，方是高端人口和高等華人的生活。

而音樂家巴哈，是歐洲日耳曼民族之白人。