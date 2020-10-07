小五學生學甚麼？ - 曾志豪

宣道小學一張工作紙，就和犯了性罪行的性質一致，涉案的教師終身禁止踏足校園。

我會說，這是一種放逐，香港以後多了一批「流亡教師」，就和流亡的民運人士一般無異。

作為家長，作為納稅人，如果要禁止一批人，終身不得踏足校園，我會選擇777、689、楊潤雄，反正不會是那位出工作紙的教師。

因為真正把政治帶入校園、摧殘破壞學習環境、荼毒天真無邪的學生，不是老師，而是這些權貴。

一張早已派發、完成了差不多一年的工作紙，校園家長一直波瀾不興、並無不妥，卻突然成為投訴目標、清洗對象，那幾條問題突然變成「有系統有計劃散播港獨訊息」。這麼有系統有計劃的「惡行」，為何當時香港的家長不察覺？

要知道，這兒是香港，港爸港媽出了名的「奄尖」，他們做QC算無遺漏，如若有毒、課程太深，肯定第一個出聲，豈會坐以待斃、等你教育局來「算帳」呢？

教育局解釋工作紙其中一個罪名便是「小五程度學這些太深」、「小學生如何學術討論港獨」。

第一，工作紙是否出得太深、出得太冷僻，完全可以討論，但罪名不可能是「有計劃煽動港獨」。你覺得深就變咗「散播港獨」，未免太兒戲。

第二，工作紙如果真的太深，小朋友一早嗌救命，家長也一早投訴了，如果顧客都不覺得牛扒煎得太生，你憑甚麼指責廚師有問題？

第三，小五程度不應學這些港獨台獨的議題，那麼，憑甚麼有關人士安排幼稚園學生操練「升旗禮」？幼稚園學生如何理解消化五星紅旗的歷史知識？「愛國」兩個字何等沉重？作家白樺問得深沉：「你愛這個國家，苦苦地戀着這個國家，可這個國家愛你嗎？」我想問，幼稚園、小學生，是如何能夠正確理解這個宏大艱深的課題？為甚麼向幼童灌輸愛國教育就「天經地義」，要學童理解「言論自由」就「欺師滅祖」？這是學術，還是政治？