所謂平衡與中立 - 林夕

有人投訴香港電台，顧問委員會火速要求檢討「出事」的《鏗鏘集：誰主浮沈》，對7.21事件的整體陳述是否平衡。

目前在風頭浪尖上的利君雅，主持《視點31》有失平衡嗎？這節目曾經邀請死黃絲杜汶澤，跟銅紫荊勳章得主情操高尚的陳百祥展開世紀對談，夠不夠平衡？如果該場深情對談，觀眾覺得杜汶澤比陳百祥表現優秀，由對談變辯論，獲政府「分章」的口力先生分數偏低，那是這節目主持人立場失衡？責任在港台嗎？

何謂平衡？新聞報導要平衡，防暴警、抗爭者與記者、救傷員在現場「所作所為」，都要一覽無遺，不要剪掉某些畫面，然後報幕員用字不要扣帽子，這就叫平衡。

《鏗鏘集》、《視點31》不是新聞報道，陳述的是觀點，是為問題尋找其中一種答案。邀請不同意見人士大鳴大放，基本上與辯論比賽的精神無異，最近看一集《視點31》，第一個題目是「司法不應政治化？」，請來特委裁判官大律師劉偉聰，跟香港法學交流基金會副主席兼監警會成員錢志庸交流，兩位觀點立場大不同，錢對民建聯雙寶批判法官依然覺得無所謂，對中央要整頓司法，也覺得收緊政策比以前好得多，由劣變優，看得我這名中立民間人士非常不滿，雙方不能互相苟同，主持人結語是司法討論有很多不同意見，錢志庸也補充一句：「沒有對錯」。

好一句「沒有對錯」，多平衡啊，道理沒有絕對對錯，論述理據卻總有公道可言，有人大放歪理，最後大家不對也不錯，那平衡的意思就是黑白是非不重要，和稀泥才是今後媒體生存之道？

平衡像不倒翁，按現在局勢，港台有關時政節目都要保持絕對中立，甚至社會問題探討，若政府有可批評或檢討之處，例如沙中線短樁超支，最後結論是否也要加上「見仁見智」、「是觀點與角度的問題」？Well，今後我知道如何平衡情緒了，竅門是中立，若有港警粉絲跟我讚美防暴警，要中立，我應該說：警察是有點抓人成狂，但去誠品買東西然後給拘捕那女子，也實在逛街成狂，真的錯錯錯；都什麼時候了，國慶喔，明知道有人號召出街購物，莫莫莫啊。雙方都有錯，也有不得已的苦衷。

在爭辯到面紅耳熱的鋼索上保持平衡，一定中立。中立，平衡往往等於沒意見無所謂；而今時今日，對種種荒謬現象能自稱中立人士者，值得欽敬，絕不仰慕，不是裝聾作啞，就是或到麻木了，吃飽就能達到飲食平衡。