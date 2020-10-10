BBC網頁版十月初報道了一個感人的故事，題為「捕獲」（The Catch），關乎勇敢與仗義。

7月21日，法國中部拉維勒納夫（La Villeneuve）市的一個社區，10歲哥哥和3歲弟弟被困於五樓家中的火焰及濃煙，從房中探身窗外呼救，三個途人奔上樓要破門而入無功，折回地面，會上另外四人，排成人牆，張開雙臂，呼喊兄弟要逐一躍下，由他們來接，說寧可摔斷腿也好過活活燒死。

驚恐與怯懦之後，哥哥終於提起了弟弟，越過窗框，略猶豫，像看清楚下面的人準備好了，才把弟弟一放而下。三歲體重經50呎高空墜下的衝力，壓倒了三個人，都傷了，但合力接着了弟弟，平安。一人照顧幼的，六人馬上重組隊型，準備第二波50公斤墜下的更大衝力。哥哥在窗前消失了一會又回來，大概是整頓好勇氣，爬過窗台略坐，雙腳懸空，然後一躍而下，着陸前兩腳分別踢倒兩人的頭和肩。

驚心動魄的救援過程上了BBC圖文並茂的報道。

拉維勒納夫市這社區有點像我們的天水圍，規劃的時候理想完美，設施自給自足，後來政策及經營不善，原有的中產階級逐漸離去，社區多種族聚居，也越來越複雜，治安不佳，設施開始破落。兄弟被困火場是典型的父母讓幼童自留家中的疏忽問題，可幸的是還有人性未泯並且勇毅的隣居。

救援七人組之前互不相識，救援令七人皆傷，弟弟墜下途中遇阻變成頭向下，有人挺起胸口去接，七人傷勢包括斷指、斷腕、骨折等。救人只是本能，他們對採訪者說。

勇敢與仗義的本能並非與生俱來，而是經過教育的啟蒙，內心的探索和價值的選擇。

我中學的英文老師姓麥，長年只穿一套唐裝長衫，很有辜鴻銘風味，教本用"The Red Badge of Courage"（中譯《紅色英勇勳章》），像電影《讀書人》（The Reader）般一句一句的讀足整個學期；當年無知，後來才略知作者史提芬．克萊恩（Stephen Crane）要說的現代主義題材：主角亨利．法蘭明（Henry Fleming）不是完人，先是逃兵，後又羨慕同袍流血的榮譽感，復經歷過對大自然的感觸，對將領、社會大機器壓榨的質疑，由內心搜索到領悟，才確立出自己的價值觀，為同袍的生死榮辱當上護旗手。

《紅色英勇勳章》1895年出版，以美國南北戰爭為背景，1902年，英國小說家麥森（A.E.W. Mason）出版了《四根羽毛》（The Four Feathers），較通俗流行，背景仍是戰場，說的都是怯懦與勇敢，光榮與恥辱的故事；前後直至兩次世界大戰，陣前士兵除了要面對子彈，還有長長的刺刀，都需要懾人的勇氣。

荷里活近年多兩次大戰戲，喚醒了人的戰爭回憶，也開動了良心的再搜索。2014年有套安德魯．尼可（Andrew Niccol）導演，伊森．霍克 （Ethan Hawke）主演的《巡弋狙擊手》（Good Kill），無人機的戰場在冷氣室操控，作戰獵殺變得冷漠與無感，傳統的，身體力行的面戰勇氣將逐漸消逝。

操控無人機百發百中的狙擊手開始質疑任務的道德性、長官頒發命令的正當性；不論是親歷血肉橫飛的現場，還是坐控冷漠無感的巡弋，勇敢與仗義，皆不由威權鼓動，而發自良心。

我一代人都接受人道主義精神的教育成長，以啟發性的課本、小說、電影、音樂文化作成長教材，能善意質疑，反覆拷問，獨立思考，從而摸索出自己的人格。

只是不知道甚麼的教育體系，可以培養出一個族群，會對倒地無助的人視若無睹，汽車撞倒了人，還要來回輾壓，貨車翻側，大家忙着搶走散落一地的貨物。

如救援七人組所說，仗義之勇原出於本能，本能源於人文主義的教育，救弱扶傷的勇敢是真勇敢，崇拜及依附威權之勇只會施虐，面對真危難便打口砲之勇。

大局當前，台灣做了個調查，發現願入伍的人還少；至於中印邊界的強國兵哥，每餐有四餸一湯（至少宣傳片如是說），面戰的勇氣擺脫不了小確幸。

BBC報道用了The Catch做標題，大概呼應了沙林傑（J.D. Salinger）的小說《麥田捕手》（The Catcher in the Rye），無大成就的蹺課少年，卑微的理想只是要抓住每一個迷失方向，奔向懸崖邊的孩子，那是他整天要做的事。

捕手之勇為弱少而護，不為威權。