不練詠春練揼春 - 李純恩

朋友在FB上載一段影片，影片中一排中國功夫壯男，個個凝神紮馬，站好了樁任由另外一些功夫壯漢攻擊胯上要害。那些攻擊者也是夠狠，有的起腳兜襠狂踢，十冤九仇一般，一腳復一腳，砰然有聲，照理說，應該什麼蛋都碎了，但是凝神紮馬被踢者，雖渾身震動，但堅毅如常，臉上絲毫不露痛苦之色，只是咬緊牙關，任由胯下一副腸仔雙蛋猛烈煎熬，一聲不吭。更有甚者，用一條大木懸在鐵架上，和尚撞鐘一樣往練功者胯下撞去，撞力極大，次次擊中要害，因為衝力極大，被撞者頂不住人便往後退去，但也一聲不吭，以示鐵襠功卓見成效。如此三番五次跟自家老二過不去之後，練功者又揮起鐵拳，向老二處一下一下猛揼下去，拳風虎虎，毫不留情。拳擊之後，還不過癮，便拿起磚頭繼續狂砸猛揼，真有不砸破春袋不罷休的勁頭。旁觀者眾，從他們臉上表情看，雖然拳頭沒有揼到自己胯下，但也眦眼皺眉，似與練功者一同承受翻江倒海般的痛楚。

朋友是做財經新聞的，上載這條「鐵襠功」苦練片段，然後配了一條題目：「買滙豐吖嗱！」見者無不噴飯。手上握着滙豐股票的朋友，看了這條揼春影片，必也像片中那些旁觀者一樣，感同身受，胯下火辣辣，心頭涼颼颼。

練這門功夫的人也真是特立獨行，不練「詠春」練「揼春」，對此奇功，莫名其妙者百分之九十九點九九九，尤其是廣東人見了，吃驚之餘，想得到的慨嘆也就三個字：「把X咩！」買滙豐如練鐵襠功，這世界變成什麼樣子了！