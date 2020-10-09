怪你過分認真 - 區家麟

小學老師被釘牌，他的罪就是太認真與太天真。

當老師的誰不知道，課程大綱基本上年年一樣，最「符碌」的老師，就是拿着不動如山的陳年教案，年復一年重複自己。做一日和尚敲一日鐘，上頭傳來最新洗腦教材就照單全收打毒針，這種人，總能穩如泰山、平步青雲。

那位被釘牌的小學老師確實該死，誰叫你屁股痕癢無端端去更新教材？生活教育科要時事類話題，就用大台愛國宣傳片、講高鐵好偉大、一帶一路超時空，教材齊備、畫面好看、政治又正確、更萬年適用，何苦要自己整合資料設計教案？

當老師的誰不知道，教學最花時間的備課，就是更新課程大綱中的例子，只要上課時細心觀察同學的眼神就知，話題要緊貼時事，才能激起同學的興趣與關注。若要討論言論自由，很難再講劉曉波被囚、或劉進圖被斬傷；今天網絡世界，資訊流轉快、記憶很短暫，小五生知道的，往往比你多；新聞變舊聞的速度，往往比你想像中快。

當時有關陳浩天的港獨爭議，乃時下話題，因政治主張令組織被取締，亦是言論自由的典型例子。被釘牌老師的選材，其實頗為正路，老師錯就錯在，他以為香港仍然是舊時的香港，他錯以為真的校本教學、錯以為真的有教學自由。

若是說小五教材不應教「太深」的東西，有網民就指出，活躍臉書的梁姓KOL前陣子常常碰到的那位五歲小孩，就不停問深奧問題如「行政長官，我長大後住哪裏？香港還有沒有足夠土地？」本人在小二時上聖經課，神父就講「處女產子」故事，這個講法也很深，令一位小二生對這個生理問題產生重大疑惑。況且，若然是教材深淺問題，就不能算是「嚴重專業失德」了。

欲加之罪，「港獨」、「國安」就是最佳批鬥帽子，漫長學習旅途，一個「生活教育科」的兩小節課節，如何變成「有計劃」地散播港獨？而且釘牌之外，更禁止老師日後進入任何校門？一切指控，涉事老師沒有機會申辯，程序不公義，行政機關說了算，上訴到最後都是行政長官決定。一幫奴化官員，又一次活化殖民地惡法，消滅眼中釘，妄想建立愛國愛黨的氣泡，要學生同社會現實絕緣。

黨的喉舌先後在教育界、司法界、傳媒界、政界、掀出「典型」，奴化官員露出真面目，發動香港整風運動。教育局記者會上，那位副秘書長，以批鬥一樣的聲線讀出教師罪狀，江青一樣的腔調，我聽到了文革的先聲。