不該是她的選擇 - 蔣芸

二十年前嶺南大學文學院院長、已榮休的名作家劉紹銘大費周章舉辦張愛玲研討會，劉教授在她生前曾幫過她，死後第五年如此大陣仗紀念她，想問當時的港大又曾做過什麼？十三年前歡迎張愛玲回港大、「張愛玲的香港傳奇」， 跟紅頂白的比起嶺南有心人劉教授遜了幾多籌？

張愛玲的人生有很多遺憾，尤其在感情方面，不僅愛情、婚姻，也許她選擇寧孤獨而死，也不願與人來往， 在異國的歲月，伴個潦倒的劇作家，她的上海、她的香港、她的台灣都回不去了，臨死前作品授權宋家，只因視宋夫人鄺文美為知己也因為別無選擇。而宋公子也沒有閒着的把她的作品一一問世，連她一直糾結着要不要出版的小團圓也出了；因此看到一個心高氣傲的才女，竟也有如此真的低到塵埃裏的不堪往事；神秘的面紗被掀開，幸好她已永遠的閉上眼睛，怨不得所託非人；別說選良人、男友缺乏運氣與眼光，七十多年的人生，曾相依為命的姑姑及少女時代的炎櫻，香港的鄺文美之外再也找不出第四個，對於唯一的弟弟子靜，更冷漠絕情， 在飄泊的歲月裏， 自顧不暇只能硬起心腸， 還有她那位奇葩生母呢， 她的人際關係都是違反傳統的， 活成這樣的女子，心理上的自閉何嘗不是後來那一身皮膚病的始源。

誰會相信後來的就是她想選擇的生活，只怕是不知如何如此生活選擇了她，是任性又不完全任性，是看透又不完全看透；人生沒看透；風景沒看透、男人更看不透，世界微塵裏各式各樣的男人與女人較着勁，如果有下一輩子， 不知該怎樣的推倒重來？